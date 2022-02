En su segunda presentación en el campeonato, el Violeta buscará dejar atrás la derrota sufrida ante Guillermo Brown. El partido comienza a las 19.00 horas. La formación titular tendría tres modificaciones. Por la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará hoy como visitante a Atlético de Rafaela en un partido que comenzará a las 19.00 horas en el estadio Monumental del barrio Alberdi y que contará con el arbitraje de Nelson Sosa. Para el Violeta será la oportunidad de abrir su cosecha de puntos en el certamen, después de la derrota sufrida ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el debut, el pasado fin de semana en Campana. Con ese objetivo saldrá a la cancha el conjunto dirigido por Marcelo Franchini, quien deberá realizar dos variantes obligadas por la expulsión de Federico Mazur y la lesión de Diego Martínez. Así, habrá cambios en los laterales de la defensa. En el derecho, la duda está entre Agustín Alberione y Brian Camisassa, mientras en el izquierdo ingresará Lucas Amud. Sin embargo, el DT realizaría una tercera variante en la formación titular. El retorno de Lautaro Díaz y la habilitación de Federico Haberkorn postergarían a Francisco Nouet (autor del gol en el debut) al banco de suplentes. Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para enfrentar hoy a Rafaela sería: Germán Montoya; Alberione o Camisassa, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Díaz o Haberkorn, Juan Pablo Zárate y Nicolás González. La nómina de convocados para este encuentro se completa con Alan Sosa, Rafael Sangiovani, Joaquín Rikemberg, Valentín Albano, Franco Costantino y Francisco Nouet. Por su parte, Atlético de Rafaela también llega a este encuentro luego de perder en el debut: 1-0 ante Belgrano de Córdoba como visitante. En esa presentación, más allá de la complejidad del escenario y el rival, La Crema no mostró el funcionamiento esperado y, por ello, Rubén Darío Forestello probó alternativas durante la semana en la formación que presentaría para recibir al Violeta. Así, el probable once del conjunto santafesino sería: Julio Salvá; Juan Galetto o Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini, Guido Milán, Jonás Aguirre; Emiliano Romero, Facundo Soloa o Franco Bellocq, Diego Cardozo; Ayrton Portillo, Claudio Bieler y Franco Faría o Marco Borgnino.

NICOLÁS GONZÁLEZ, UNO DE LOS EXTREMOS A LOS QUE APUESTA FRANCHINI.





LAUREANO TELLO PIEZA CLAVE DEL MEDIOCAMPO VIOLETA. EL EQUIPO SE DESCOMPENSÓ CUANDO DEBIÓ RETROCEDER COMO LATERAL ANTE GUILLERMO BROWN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 15. En 14 partidos, Villa Dálmine obtuvo 4 victorias y Rafaela se impuso en 4 ocasiones. Igualaron 6 veces. El Violeta convirtió 7 goles mientras que el conjunto santafesino marcó 12. COMO LOCAL ATLÉTICO DE RAFAELA. Jugaron 7 encuentros, Villa Dálmine ganó uno (2 goles) y Atlético ganó dos (7 goles). Se registraron 4 empates. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 31 de julio de 2021, por la 19na fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine venció 1-0 como local a Atlético de Rafaela con gol de Lautaro Díaz. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula dos partidos sin perder frente al conjunto rafaelino, con una victoria y un empate. La última derrota fue en Campana, el domingo 20 de diciembre de 2020 por la 4ta fecha del Torneo de Transición 2020/21 de la Primera Nacional: fue por 2-0 con goles de Guillermo Funes y Claudio Bieler. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 2019 El viernes 1º de febrero, por la 14º fecha de la B Nacional temporada 2019/20, Villa Dálmine venció 1-0 a Atlético de Rafaela en lo que es, hasta el momento, su única victoria en el Monumental de barrio Alberdi. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez y Juan Ignacio Alvacete (Marcos Martinich); Lucas Cuevas, Federico Recalde, Emanuel Molina y Alan Miño; Martín Comachi (Germán Lesman) e Ijiel Protti (Cristián González). DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Renzo Spinaci, Gastón Martiré y Francisco Nouet. ATLÉTICO DE RAFAELA (0): Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Abel Masuero, Sergio Rodríguez y Roque Ramírez; Ezequiel Montagna (Enzo Gaggi), Facundo Soloa, Marcelo Guzmán (Marco Borgnino) y Luciano Pogonza (Mauro Marconato); Maximiliano Casa y Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop. SUPLENTES: Matías Tagliamonte, Nicolás Zalazar, Lautaro Navas y Juan Esquivel. GOL: ST 11m Martín Comachi (VD). EXPULSADO: ST 45m Mauro Albertengo (AR), por agresión. CANCHA: Atlético de Rafaela. ÁRBITRO: Héctor Paletta. DOS EN LA CIMA All Boys y Almagro sumaron ayer nuevas victorias y se ubican, por el momento, en lo más alto del campeonato con dos triunfos en dos presentaciones. El conjunto de Floresta derrotó 1-0 como visitante a San Martín de San Juan, mientras el Tricolor de José Ingenieros venció 1-0 a domicilio a Sacachispas. Los demás resultados de ayer fueron: Atlanta 3-1 Güemes, Chacarita 0-0 Gimnasia de Jujuy, Tristán Suárez 1-1 Deportivo Madryn (no jugó el campanense Federico Recalde), San Martín de Tucumán 0-0 Deportivo Morón, Chaco For Ever 1-0 Gimnasia de Mendoza y Mitre 0-0 Nueva Chicago. Previamente, el viernes habían jugado: Agropecuario 0-1 Estudiantes (RC), Instituto 0-0 Alvarado y Defensores de Belgrano 0-2 Temperley. En tanto, este domingo juegan: Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Riestra (17.00), Guillermo Brown vs Almirante Brown (17.00), Brown (A) vs Flandria (17.00), Independiente Rivadavia vs Quilmes (17.00) y Atlético de Rafaela vs Villa Dálmine (19.00). Y mañana lunes se cierra la fecha con Santamarina vs Belgrano (17.00) y Ferro Carril Oeste vs Deportivo Maipú (19.15).