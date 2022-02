Culminó el 15º Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y Fundación PROA

P U B L I C



Fue anoche, con la proyección de "Nueve Reinas" y la presencia de Gastón Pauls, que dialogó con el público. El Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y Fundación PROA llegó anoche a su fin con la proyección de Nueve Reinas y la presencia de Gastón Pauls, uno de sus protagonistas. "Agradezco a Fundación PROA y a Tenaris por la invitación, y principalmente a ustedes por estar acá", les dijo el reconocido actor a las espectadores. "Para mí siempre es emocionante poder acompañar la proyección de Nueve Reinas, una película que yo quiero mucho, que me permitió viajar por el mundo, conocer gente y actores a los que yo admiraba", reconoció Pauls. Además, el actor recordó al director Fabián Bielinsky, fallecido en 2006 cuando presentaba en Brasil su segunda cinta, "El Aura". "Es un amigo que ya no está. Siempre tengo una doble sensación y no voy a dejar de tenerla nunca. La película ya tiene 22 años y lamentablemente sigue siendo bastante actual, porque sigue hablando de algunos comportamientos no muy simpáticos que tenemos los argentinos", manifestó el actor. Una gran cantidad de espectadores se acercaron a la función en el Campito de Siderca, que como siempre pudo disfrutarse también en modalidad autocine. Previamente, el viernes, el festival de Tenaris y Fundación PROA se había iniciado con la proyección de "El Ángel", la producción nacional que más espectadores llevó a las salas en 2018. Una importante cantidad de público se acercó también a disfrutar de la película que reconstruye la vida y obra de Carlos Robledo Puch, quien con solo 20 años fue condenado a cadena perpetua tras cometer 11 homicidios. "El Ángel" fue dirigida por Luis Ortega, consagrado director responsable de largometrajes como "Monobloc" (2005) y "Lulú" (2016), además de series como "Historia de un clan". En el film, Lorenzo Ferro es el encargado de ponerse en la piel de Robledo Puch, secundado por el Chino Darín, Peter Lanzani y grandes referentes como Cecilia Roth, Mercedes Morán y Daniel Fanego.

Gastón Pauls, protagonista de la película, estuvo presente y dialogó con el público.





Las proyecciones también se pudieron seguir en la modalidad autocine.