Desde las 17.00 horas, en Villa Devoto, el Portuario buscará su primera victoria tras su regreso a la categoría. El DT Alejandro Albamonte no dio pistas sobre la formación titular, pero realizaría cambios respecto al debut con Berazategui. Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Lamadrid. El partido comenzará a las 17.00 horas en el estadio Enrique Sexto, con el arbitraje de Damián Rubino. El pasado domingo, el Portuario concretó su regreso a la categoría después de más de 25 años. Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa por la derrota 2-1 ante Berazategui. Así, hoy irá en busca de sus primeros puntos ante el Carcelero. Para este compromiso, el DT Alejandro Albamonte realizaría modificaciones en el once inicial, teniendo en cuenta que el equipo no encontró el funcionamiento deseado durante la primera parte ante el Naranja, pero que mejoró mucho en la segunda mitad con cambios de nombres y esquema. En ese sentido, Emanuel Pentimalli fue clave el pasado domingo, tras su ingreso por Julio Serrano, quien no pudo convertirse en el conductor del equipo en el 4-2-3-1 que utilizó inicialmente el entrenador y que luego varió a un 4-4-2. Un sistema que podría repetir hoy en Villa Devoto, dadas las reducidas dimensiones del campo de juego de Lamadrid. Así, el otro que podría estar hoy desde el arranque es el delantero Gastón Cueto, quien no estuvo entre los convocados en la primera fecha (Maximiliano Maciel fue alternativa como centrodelantero suplente), pero marcó el gol del Auriazul en el amistoso disputado el pasado lunes ante Villa Dálmine. Por su parte, Rodrigo Martínez evolucionó favorablemente de la contractura que lo obligó a dejar la cancha en el segundo tiempo del duelo ante Berazategui y hoy, finalmente, podría ser de la partida. De esta manera, la probable formación del Auriazul para esta tarde sería con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Serrano o Pentimalli; Enzo Moreno o Cueto y Leandro Fleita. Por su parte, Lamadrid llega a este encuentro luego de igualar 0-0 como visitante ante el siempre candidato Laferrere. Conducido por el experimentado Jorge "Pato" Franzoni, el Carcelero cuenta con jugadores de mucha experiencia en la divisional como el arquero Federico Scurnik, el mediocampista Alberto Martínez y el volante ofensivo Martín Sarandeses. Y de no mediar sorpresas, esta tarde repetiría a los mismos once titulares del debut. Entonces formaría con Federico Scurnik; Agustín Suárez, Facundo Ponce, Nicolás Herrera, David Angeloff; Alberto Martínez, Ignacio Rados, Maximiliano Antúnez, Martín Sarandeses; Agustín Tuffner y Eugenio Olivera. "Lamadrid siempre es un rival complicado, por el juego, por su cancha, que es de dimensiones reducidas y genera que haya mucho roce y mucha pelota al aire. Pero nosotros vamos a hacer nuestro juego y a tratar de traernos la victoria", señaló el defensor Maximiliano Lara, en diálogo con FM Radio City, de cara al encuentro que se disputará esta tarde desde las 17.00 horas en Villa Devoto.

LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO TENDRÍA MODIFICACIONES RESPECTO A LOS ONCE DEL DEBUT ANTE BERA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 24. En 23 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 y General Lamadrid se impuso en 7 ocasiones. Se registraron 8 igualdades. El Auriazul marcó 32 goles en tanto que el cuadro Carcelero señaló 34. COMO LOCAL LAMADRID. En 11 juegos, Puerto logró 4 victorias (16 goles) y Lamadrid ganó 3 veces (19 goles). Igualaron en 4 ocasiones. EL ÚLTIMO TRIUNFO VISITANTE. El sábado 7 de agosto de 1993, por la 3era fecha del Torneo Apertura del Temporada 1994/94 de la Primera D, Puerto Nuevo venció 2-1 a General Lamadrid con goles de Omar Díaz. El árbitro Eduardo Papa expulsó a Maciel en Lamadrid y a Pablo Rotundo en Puerto Nuevo. APOSTILLAS: Puerto Nuevo lleva cinco partidos sin perder frente a Lamadrid, con una victoria y 4 empates. La última derrota se remonta al sábado 24 de febrero de 1996, por la 6ta fecha del Torneo Clausura de la Temporada 1995/96 de la Primera C: 2-0 como local. Como visitante, el Portuario acumula cuatro encuentros sin caídas, con una victoria y 3 empates. EN PRIMERA C. Se enfrentaron dos veces en la Temporada 1995/96: registraron un empate 0-0 en Villa Devoto y una victoria 2-0 del Carcelero en Campana. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO ENCUENTRO El sábado 24 de febrero de 2018, por la 19ª fecha del Campeonato de la Temporada 2017/18 de la Primera D, empataron 3-3 en el estadio Enrique Sexto de Villa Devoto. GENERAL LAMADRID (3): Federico Ricciardelli; Iván Regules, Nicolás De Vito, Ezequiel Reyna, Sebastián Guerrero; Fabián Billordo (Diego Caldas), Nicolás Frascone, Julián Quinteros (Federico De Lorenzo), Jonathan Paoluccio; Facundo Viggiano y Leandro Fleita. DT: Horacio Fabregat. SUPLENTES: Martín García, Matías Palacios, Facundo Ledesma, Nicolás Morro e Iván Pereira. PUERTO NUEVO (3): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Nicolás Rodríguez (Cristián Torres); Pablo Sosa (Paulo Boumerá); y Maximiliano Chapuis (Alex Curto). DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Brian Aguirre, Gustavo Roldán y Tomás Fumeau. GOLES: PT 19m Franco Colliard (PN); 28m Raúl Colombo -en contra- (L); ST 5m Leandro Fleita (L), 9m Iván Regules (L); 16m Pablo Sosa (PN); 19m Joaquín Montiel (PN). CANCHA: General Lamadrid. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira. OTROS SEIS PARTIDOS Este domingo, además de Lamadrid vs Puerto Nuevo, se disputarán otros seis encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C: Deportivo Español vs Liniers, Sportivo Italiano vs Atlas, Leandro N. Alem vs Claypole, El Porvenir vs Victoriano Arenas, Real Pilar vs Laferrere y Berazategui vs Argentino de Merlo (todos los cotejos comienzan a las 17.00). De esta manera se cerrará la jornada que comenzó ayer con dos empates: en Rosario, Central Córdoba igualó 0-0 con Excursionistas; mientras en Burzaco, San Martín terminó 1-1 con Luján. Así, provisoriamente, el Charrúa quedó como único líder del certamen con 4 unidades.