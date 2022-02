No habrá interna en el Partido Justicialista de Campana

Está confirmado que se presentó una sola lista para las elecciones de marzo en las que se renovarán las autoridades locales del PJ. Está liderada por Carlos Ortega, María Eugenia Giroldi y Germán Jendrulek. Ayer sábado se confirmó que habrá una sola lista en las próximas elecciones internas del Partido Justicialista Campana, dado que la única opción que se presentó en el Comité Provincia bonaerense es la liderada por Carlos Ortega como Presidente, María Eugenia Giroldi como Vicepresidente, y Germán Jendrulek como Secretario General. Lo cierto es que, si bien es la única lista en carrera, no se trata de una lista de unidad: es la única lista dado que en el transcurso de la semana no se ha presentado otra opción de cara a próxima la contienda interna. "Hasta el momento - confirmó Germán Jendrulek- las cosas están así, la nuestra sería la única lista que se presentó en tiempo y forma. Pero hay que tener cautela, y esperar hasta este lunes o martes para tener la seguridad de que nuestra propuesta electoral no tiene objeciones en términos administrativos de parte del Comité Provincia". Según explicó Jendrulek, de prosperar la iniciativa mencionada, los congresales provinciales del PJ de Campana serán la diputada provincial Soledad Alonso y Alberto Armesto.

El profesor Germán Jendrulek, eventual próximo Secretario General del PJ Campana, pidió "cautela" hasta el martes.