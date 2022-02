Perdió 5-3 como local por la quinta fecha de la Zona C que se completará esta noche, cuando San Felipe visite a Atlético Baradero. Además, hoy también jugarán La Josefa ante San Martín, en Las Campanas; y Defensores de La Esperanza, en San Pedro. Por la quinta fecha de la Zona C de la Copa Federación Norte 2022, Desamparados perdió ayer 5-3 como local frente a Estrada de Zárate y se quedó sin chances de avanzar a los Octavos de Final. El conjunto del barrio Villanueva fue local en la cancha de Las Campanas, donde comenzó el partido con el pie izquierdo, quedando rápidamente 2-0 abajo en el marcador. Sin embargo, mejoró en el complemento con el ingreso de Horacio "Otto" Falcón y llegó al descuento por intermedio de Franco Villegas. De allí en adelante, el partido fue "palo a palo" y en ese intercambio, Desamparados no pudo volver a ponerse a tiro del empate. Brian Martínez anotó un doblete, pero siempre fue para achicar la brecha: marcó el 2-4 y el 3-5. Con este resultado, Estrada igualó a San Felipe en la segunda posición: ahora ambos tienen 7 puntos, uno menos que Atlético Baradero. Claro está: al Aurinegro le queda cerrar esta quinta fecha: desde las 20.00 horas enfrentará como visitante a Atlético Baradero. Los otros dos equipos campanenses que participan de la Copa Federación Norte 2022 también jugarán hoy. Por la Zona B, La Josefa será local ante San Martín de Zárate en un cotejo que se jugará desde las 17.00 en cancha de Las Campanas. Previamente, a las 11.00, Central Buenos Aires recibirá en Zárate a Fundición de Baradero. Actualmente, tanto La Josefa como Central Buenos Aires y Fundición suman 7 puntos y lideran el grupo. Por su parte, San Martín tiene un solo punto y con ínfimas chances de pelear la clasificación a Octavos de Final (debe ganar hoy y esperar que Fundición no sume ante Central). Finalmente, Defensores de La Esperanza enfrentará esta tarde a Independencia en San Pedro desde las 17.30 horas en busca de la recuperación, después de haber sumado un solo punto en sus dos últimas presentaciones como local. Ayer, esta quinta fecha de la Zona D se abrió con la victoria de Sarmiento de Zárate, que venció 2-1 a Defensores Unidos de San Pedro y apretó las posiciones, que quedaron de la siguiente manera: 1) Independencia, 7 puntos; 2) Defensores Unidos y Sarmiento, 6 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 5 puntos. Así, en caso de ganar hoy, el Verdinegro quedará como único líder de cara a la última fecha de la fase de grupos de esta Copa Federación Norte.

SAN FELIPE INTENTARÁ SUMAR EN BARADERO PARA LLEGAR MEJOR ACOMODADO QUE ESTRADA A LA ÚLTIMA FECHA (FOTO: IARA ARRIOLA).