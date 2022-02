Este sábado, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana no divulgó parte oficial este sábado. La tercera semana de febrero cerró con un acumulado de 311 contagio de COVID-19 y seis lamentables fallecimientos. Este sábado, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana no divulgó parte oficial. Por eso, las cifras del viernes terminaron de darle forma definitiva a la estadística semanal. En el último hábil se informaron 54 nuevos positivos, por lo que ahora Campana acumula 26.100 casos. El informe de este viernes marcó un moderado aumento de casos respecto a la jornada anterior, cuando se habían comunicado 26. Las últimas víctimas fatales se notificaron el jueves: una vecina de 95 años y un vecino de 64. En tanto, el miércoles se informó uno, el martes otro y el lunes dos fallecidos. Así, la ciudad acumula 329 muertos por coronavirus, siendo la tasa de letalidad del 1,26%. Desde el inicio de febrero se registraron 1.286 casos positivos y 14 víctimas mortales. Por estos índices ni se comparan a los de enero: el primer mes del año terminó representando no solo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Solo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 29% de los casos acumulados en Campana desde marzo del 2020. Además, el pico de la pandemia dejó un lamentable tendal de fallecimientos, con 17 muertes entre el 20 de enero y el 10 de febrero. Por otra parte, la vecina ciudad de Zárate reportó este sábado 53 nuevos casos de coronavirus y 196 en estudio. Con esa cifra, el distrito acumula 25.454 contagios totales, mientras que se elevan a 420 los fallecidos.

Desde el inicio de febrero se registraron 1.286 casos positivos y 14 víctimas mortales.