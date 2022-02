Destinan inversiones por U$S 8.300 Millones para producir y exportar vehículos eléctricos

Una compañía canadiense y cuatro argentinas anunciaron la creación de al menos 500 puestos de trabajo para producir el triciclo de alta gama. Se fabricarán 400 unidades anuales destinadas al mercado externo. Una compañía canadiense y cuatro argentinas anunciaron inversiones de US$ 8.300 millones y al menos 500 puestos de trabajo para la producción del primer vehículo triciclo eléctrico de alta gama Spiritus Ultimate en la provincia de Córdoba, del cual se fabricarán 400 unidades anuales destinadas exclusivamente al mercado externo. El presidente de la canadiense Daymak, Aldo Baiocchi; el titular de FDC Sport Argentina, Javier Ciabattari; el diseñador de Magri Desing Consulting, Fabián Magri; y el representante de Emerx, Gustavo Castells, le presentaron la semana pasada la propuesta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Daymak Inc se encarga de la comercialización del producto al mercado internacional; Magri está a cargo del diseño y forma del vehículo; FDC se ocupa del prototipo y la materialización de la mecánica; Emerx se encarga de la gestión para el financiamiento público y privado del proyecto; y se suma la nueva empresa Qomtech que se encargará de la producción, detalló Ciabattari a Télam. "No es un vehículo de producción masiva. Estimamos 2.000 en cinco años. Nosotros consideramos que esa cifra es razonable y sustentable", sostuvo el empresario local, y resaltó que "lo importante no es el nivel de producción sino el hecho de que sea Argentina la primera en generar una plataforma de electromovilidad". Además explicó que se va a fabricar con material de carbono y por su peso liviano va a permitir un poder de aceleración de 0 a 100 kilómetros en dos segundos. Entre otros detalles dijo que el vehículo es de tres ruedas (triciclo), de dos plazas, con tres motores y la posibilidad de alcanzar los 180 kilómetros por hora, con autonomía de 400 kilómetros. El prototipo se está desarrollando en el predio de FDC Sport Argentina, ubicado en la localidad cordobesa de Falda del Carmen, mientras la etapa de producción, a cargo de la empresa Qomtech, se ubicará en el predio del Polo Tecnológico en Villa General Belgrano que construyen en conjunto la Nación, la provincia y el municipio de esa localidad del valle de Calamuchita. Se estima que este primer modelo Spiritus de alta gama en septiembre del próximo año comience a comercializarse en Estados Unidos, Canadá y países de Europa a un costo aproximado de US$ 200.000, adelantó el empresario, quien aclaró que por ahora se va a producir solamente para el mercado extranjero. Resaltó que para la materialización del proyecto está prevista la utilización del 95% de componentes nacionales, y afirmó que "se va a importar temporalmente solo los motores y las baterías". Destacó que en Argentina, y en particular en Córdoba, están "los recursos humanos y proveedores para llevar adelante esta industria sin inconvenientes". El presidente de FDC Sport Argentina anunció también que está previsto el "desarrollo y producción de un modelo más chico, de gama básica, similar al cuadriciclo que se podría comercializar al mercado interno". Al referirse al respaldo de las políticas públicas a la inversión, Ciabattari manifestó que en los próximos días va a ingresar al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre Movilidad Sustentable que promueve el gobierno nacional, que contempla a la electromovilidad con "muchísimos beneficios para la fabricación de este tipo de vehículos".

El prototipo se está desarrollando en el predio de FDC Sport Argentina, ubicado en la localidad cordobesa de Falda del Carmen APOYO DEL MINISTRO KULFAS El ministro Kulfas, al respaldar el proyecto, subrayó que "inversiones como ésta son una gran oportunidad para reposicionar nuestra industria automotriz en el mundo y generar más producción y trabajo argentino", y remarcó que Argentina cuenta "con las materias primas, la tecnología y los recursos humanos y profesionales para avanzar en la movilidad sustentable". Los directivos de las empresas también fueron recibidos en Córdoba por el ministro de Industria, Eduardo Accastello, quien transmitió a los inversores sobre las ventajas impositivas que ofrece la provincia a través de la Ley de Promoción Industrial y las nuevas tecnologías. "Para avanzar en proyectos de movilidad sustentable, vamos a acompañar la decisión de invertir y producir uno de sus modelos en nuestra provincia", destacó el funcionario provincial, y remarcó que Córdoba sigue "posicionando a la industria automotriz en el país y el exterior".

