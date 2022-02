Octavio "Chiche" Lagar brindó asistencia a la madre de una menor víctima de abuso sexual

P U B L I C



"La vejación de los derechos de esta niña resulta un hecho aberrante y esperamos que la Justicia obre en consecuencia", señaló. Días atrás, una familia del barrio Lubo radicó una denuncia penal ante el UFIyJ Nº3 de Campana por un presunto caso de abuso sexual que habría sido perpetrado por un hombre de 70 años contra una menor de 13. La agresión habría tenido lugar en la casa de la familia que durante meses brindó alojamiento y comida a su amigo de 70 años, quien habría abusado de la joven frente a sus hermanas más pequeñas. Al enterarse de la situación, la madre de la adolescente radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría de nuestra ciudad, solicitando a su vez una orden de restricción perimetral. Adicionalmente, la vecina se puso en contacto con Octavio ´Chiche´ Lagar a fin de solicitar apoyo y exponer la difícil situación que atraviesa su familia. "Como corresponde, nosotros manifestamos nuestro respaldo a la vecina y nos solidarizamos con su situación, que a pesar de haber tenido la noble actitud de dar cobijo y alimento a este señor le ha pagado de tal forma. Ciertamente, la vejación de los derechos de esta niña resulta un hecho aberrante y esperamos que la Justicia obre en consecuencia", aseguró. Según ha informado la familia a través del dirigente político de nuestra ciudad, ésta no sería la primera vez que el presunto abusador habría incurrido en hechos de este tipo. Sin embargo, en esta oportunidad la denuncia carga con el peso del testimonio de dos testigos, explicó Lagar. "Este tipo de personas no parece ser consciente del daño que ocasiona", reflexionó el comerciante de nuestra ciudad. "No sólo en la persona abusada, que es en este caso una pequeña niña, sino también en el resto de la familia, quienes tienen dificultades para conciliar el sueño debido a todo lo que han atravesado, es irreparable. Para ilustrar la situación, ellos me contaron que en las últimas ocasiones donde el abusador se hizo presente en el hogar, los perros ladraron con locura y es hasta el día de hoy que la jovencita se aterra cada vez que oye ladridos", agregó. Finalmente, Lagar comentó: "Nos entristece mucho saber la situación, y brindamos todo nuestro apoyo a la familia, extendiendo nuestra disposición ante cualquier eventualidad. Y confiamos en que la justicie interviniente, de comprobarse el hecho, caerá con toda la fuerza de la ley, esperando sirva como ejemplo para que este tipo de conductas despreciables no vuelvan a afectar a ningún niño, niña o persona adulta de nuestra querida ciudad. La vida de esta jovencita tiene que ser protegida, brindándole la contención adecuada así como a su familia".

La vecina se puso en contacto con Octavio "Chiche" Lagar a fin de solicitar apoyo y exponer la difícil situación que atraviesa su familia