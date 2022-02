Muchas veces deseamos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, sin nada de problemas, cosa que no está mal, pero a veces es necesario alguna tormenta para forjar una personalidad o carácter. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, y no se echa para atrás. Por eso, podemos decir que las dificultades son oportunidades, las dificultades maduran a las personas, y las hacen crecer. A veces hace falta una tormenta en la vida de una persona, para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por cosas que realmente no valían la pena preocuparse. En nuestras vidas, tarde o temprano hallaremos tormentas, y estas vienen solas, pero no tenemos que buscarlas, no tenemos que ser como esos buscadores de tornados que van "a propósito" atrás de las tormentas. A veces algunos se ponen a hacer cosas que pueden traer tormentas a su vida, esas, son tormentas buscadas, es bueno actuar a tiempo y evitar este tipo de tormentas, los cristianos podemos y debemos preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer yo? para que no venga una tormenta a mi vida? Las que puedo evitar, Nuestro Dios es un Dios de propósito, lo que significa que aun las tormentas de la vida tienen una razón de existir. ¿Qué se propone Dios con las tempestades que enfrentamos? Las tormentas son las herramientas de Dios en nuestras vidas para equiparnos y capacitarnos, para crecer y madurar. Nosotros preferiríamos aprender las lecciones de la vida cristiana a través de momentos agradables, Pero Dios, que nos conoce bien, envía o permite, justo lo que necesitamos para que podamos andar en obediencia, a Su lado, y mirar al Padre celestial y confiar en Sus propósitos. Es posible que estemos en medio de una violenta tormenta con visibilidad cero, pero podemos orar a Dios y aferrarnos a la verdad, que el Señor nunca nos abandonará y que El estará presente y a cargo de lo que pueda pasar. Dios nos dice en La Biblia, (1ra Corintios 10:13) No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que la podáis resistir. Cuando nos volvemos cristianos, a través de su Espíritu Santo, Dios pone en movimiento las cosas y circunstancias necesarias para asemejarnos a Jesús. Dios estará desarrollando un carácter cristo-céntrico en nuestras vidas. (Rom. 8:28) …sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, … Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en que pronto pasarán, y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Cuando estamos sufriendo una tormenta, el consuelo de Dios es algo precioso. Él nos da la Paz y la confianza para seguir y perseverar hasta el fin. No nos cansemos de orar, confiar y perseverar "El estará a cargo" ¿Quieres saber más del que puede ayudarte en las tormentas de la vida? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar