La identidad cristiana invita a no juzgar, a comprender y perdonar, e incluso a desearle el bien a nuestros enemigos. En este séptimo domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del evangelio según San Lucas, Capítulo 6, versículos del 27 al 38:"Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos y pórtense bien con los que los odian. 28 Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los injurian. 29 Si alguno te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguno quiere quitarte el manto, dale hasta la túnica. 30 A quien te pida, dale, y a quien te quite algo tuyo, no se lo reclames. 31 Pórtense con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. 32 Porque si solamente aman a los que los aman, ¿Cuál es el mérito de ustedes? ¡También los malos se comportan así! 33 Y si solamente se portan bien con quienes se portan bien con ustedes, ¿Cuál es el mérito de ustedes? ¡Eso también lo hacen los malos! 34 Y si solamente prestan a aquellos de quienes esperan recibir algo a cambio, ¿Cuál es el mérito de ustedes? ¡También los malos prestan a los malos con la esperanza de recibir de ellos otro tanto! 35 Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. De este modo tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, que es bondadoso incluso con los desagradecidos y los malos. 36 Sean compasivos, como también el Padre de ustedes es compasivo. 37 No juzguen a nadie, y tampoco Dios los juzgará. No condenen a nadie, y tampoco Dios los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. 38 Den, y Dios les dará: él llenará hasta los bordes y hará que rebose la bolsa de ustedes. Los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los demás". "En este pasaje del Nuevo Testamento -dice el Padre Rufino Giménez Fines- el caracú pasa por el ejercicio y la reciprocidad de la misericordia: tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros… el mensaje pasa por consignas tales como: No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará… hasta ahí, suena, digamos, razonable para la media de la gente. Sin embargo, la vara espiritual es más alta aún: debemos aspirar a amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos odian ¿Cuál sería el sentido? Bueno, es difícil de resumir en unas pocas líneas, pero hablamos de terminar con aquello del "Ojo por ojo, diente por diente…" de la ley del Talión. Después, también hablamos de cortar con la naturalización de la venganza por mano propia. Finalmente, creo, hablamos de la aspiración a alcanzar una elevación en términos espirituales, de manera tal que no haya lugar para el odio o la reacción hacia quien nos agrede. Más bien, tendremos misericordia y un genuino deseo de que ese enemigo también se eleve para que deje de hacernos mal a nosotros, y a él mismo". "Dios está en el acto de amor, en el servicio de cada cristiano de cada hombre y mujer de buena fe. Amen, hagan el bien, bendigan, recen por los enemigos… qué hermoso y profundo mensaje para estos tiempos. Al que te pegue, al que te quite, al que te pide, al que se lleve lo tuyo, adelántate a darle. Libera todo gesto caritativo del puro cálculo humano o económico. Amar, y hacer el bien, se convierten en el paradigma de toda entrega generosa, sin límites. Con Jesús de Nazaret comienza la historia del perdón, la verdadera historia de amor y salvación. La historia del perdón va unida al perdón divino, perdón mutuo entre nosotros que prolonga la misericordia del maestro expresada en la cruz: "Perdónalos, porque no saben lo que hacen". La recompensa es vida en Dios, ahora y para toda la eternidad. La alegría de la comunión, es la vida del evangelio, parte desde Dios y tiende a Dios. Hace falta una gran fortaleza y una inmensa confianza en el amor de Dios para estar dispuestos a deponer la respuesta violenta al mal. No por flojera, o por falta de ánimo sino como la única manera de construir la paz. Devolver mal por mal, sólo lleva a un espiral de violencia incontrolable. Únicamente el amor de Dios actuando en nuestro corazón logrará que amemos a nuestros enemigos. Hoy se habla mucho y angustiosamente de ´identidad cristiana´. El cristiano es el hombre generoso, abierto a la comprensión hasta lo inverosímil… incluso creo que una imagen así de la iglesia, recuperaría para ella misma la credibilidad perdida", concluye el sacerdote Rogacionista.