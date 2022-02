"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 20 Febrero de 2022 - Año II - Edición Nº 172 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina EL CARDENAL PIRONIO ES VENERABLE En la mañana del 18 de febrero, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas del Cardenal argentino Eduardo Francisco Pironio, declarándolo Venerable. Este es un paso más en el proceso de beatificación de este distinguido prelado, servidor humilde y fiel, primero durante el pontificado de San Pablo VI, en el trabajo con los religiosos del mundo, y luego con el Papa San Juan Pablo II en la tarea evangelizadora junto a los laicos. También fue obispo de Mar del Plata y presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y uno de los creadores de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ). San Juan Pablo II recordó el gran aporte del cardenal Pironio a las JMJ en la misa de su funeral, "Quisiera dar gracias públicamente aquí a este hermano nuestro, que me prestó una gran ayuda en el ejercicio de mi ministerio pretino". Su personalidad se caracterizó por la esperanza y la alegría, ligada a la espiritualidad mariana. Pastor paterno, manso, acogedor, firme pero comprensivo, en su trabajo dio importancia a las relaciones personales. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se unió al pueblo de Dios para celebrar con gran alegría la noticia de la promulgación del decreto que declaró las virtudes heroicas del Siervo de Dios, cardenal Eduardo Pironio. En una carta, los obispos expresaron "profundo gozo" por el reconocimiento de la vida y testimonio de esta figura tan importante en la vida de la Iglesia. Además, aseguraron sus oraciones para la pronta beatificación del cardenal Pironio y confiaron este momento esperanzador a la Madre de Luján.

FALLECIÓ EL PADRE ARTURO TERENZI Su deceso se produjo en las últimas horas del 14 de febrero y provocó una gran consternación en la comunidad de Baradero, dado que su actuar en la Iglesia local marcó a varias generaciones. Mons. Pedro María Laxague, presidió la misa de despedida del Padre Terenzi, "un verdadero enamorado de Dios y de su pueblo". El Padre Arturo, tenía un triple consejo para los sacerdotes jóvenes y seminaristas que asistían los fines de semana a su parroquia. 1) Que sean humildes; 2) Que sepan aceptar la cruz 3) Que entreguen toda la vida, sin reservarse nada, haciéndolo todo por Cristo y la Virgen Acompañamos a la Comunidad de Santiago Apóstol de Baradero ante la pascua del querido Padre Arturo Terenzi. ¡Que la Madre del Cielo te acompañe hasta el encuentro con su Hijo Jesús! Buen Pastor del rebaño, entra a gozar del Banquete Celestial.

CATEQUISTAS La Junta diocesana de Catequistas invita a los catequistas al Retiro Espiritual a cargo del Pbro. Marcelo Carraza y del Equipo de Animación Bíblica de la Palabra de las diócesis de Gualeguaychú y Zárate - Campana. El encuentro se realizará el sábado 5 de marzo de 9:00 a 16:00 hs. en la Villa Marista - Champagnat 1352 - Pilar, Bs. As. La misa de envío de los catequistas será presidida por nuestro obispo Mons. Pedro Laxague a las 15 hs. Se solicita a los que asistan traer una biblia, algo para compartir. Para mayores informes comunicarse por email al: juntadiocesanadecatequesis.zc@gmail.com o en Facebook: Junta Diocesana de Catequistas, Zárate - Campana. Los invitamos a este hermoso encuentro con Jesús, no se lo pierdan "La fe, además de conocerla, hay que vivirla" - San Juan Pablo II

AVISO PARROQUIAL La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que nos prepara a la gran fiesta de la Pascua. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual. Este año, la Cuaresma, comenzará el próximo 2 de marzo con el Miércoles de Ceniza, en Catedral Santa Florentina la imposición de cenizas se realizará durante la misa de las 19:30 hs. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos cada día más a Jesucristo. Que esta Cuaresma sea un tiempo de perdón y de reconciliación fraterna.

