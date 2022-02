Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 20/feb/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 20/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FEDENOR: Las categorias que fiscaliza la Federación están arrancando durante este fin de semana en el autódromo de Colon donde desde las 10 hs comenzarian con su espectáculo. LLEGAR: Para la primera carrera del Rally Mar y Sierra que no contó con la presencia del piloto de Campana Gustavo Emma porque no llegaron con el auto como se deseaba y ya se trabaja pensando en la próxima. SUCEDIDO: Aun no se entiende lo sucedido a Sandro Ariú dias atrás que en vecina ciudad de Zárate quedo encajado con la camioneta en cinta asfáltica que nuestro personaje es un piloto del Jeep 4x4 que viene corriendo en escenarios muy complicados para transitar entre agua barro y caminos intransitables. De no creer!! ROTURA: La última carrera de los ciclomotores no fue la mejor para Faustino Ciaponi ante la rotura del motor que no dejó mostrar el talento que posee el joven campanense. ESPECIALES: Finalmente el TC confirmó sus cuatro carreras especiales para el presente campeonato a saber la próxima en Neuquen donde se realizará de gomas en Rafaela la carrera del millón de pesos, la tercera en San Juan con la carrera de las estrellas y Toay La Pampa cambio gomas. TERMINAR: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Olavarria donde en la Clase Uno el piloto de Zárate en la final no largó por rotura donde Leandro Cracco ya piensa en la que viene con el mismo equipo. FECHA: La fecha para el arranque del campeonato para la asociacion Libres Mil Agrupados se desarrollará el venidero 13 de marzo en el autódromo capitalino con presencia de pilotos locales. CONTENTO: Francisco Iglesias se muestra muy contento dado los resultados buenos para su incursión en las picadas un poco siguiendo los pasos de su padre y apunta que este año peleara el torneo que se desarrolla en el picódromo de San Pedro. ACUERDO: Luego de llegar aun acuerdo el nuevo generador de la categoria Pako a partir de este año es Daniel Biorzi alguien que milita en la categoria desde hace muchos años y es una persona con mucha experiencia en el mundo del karting. Bienvenido! SABER: Sin duda cayó muy bien en todo el karting por la calidad de persona, creíble y con ganas de potencial a los pilotos asociados del karting del Oeste que con seguro Don Biorsi sabe cuales son los pasos a seguir. DUDAS: Como suele suceder en cada arranque del campeonato las dudas para Mariano Alvarez se agiganta para estar con el karting en la categoria Kart Plus un otro torneo donde el año anterior en algunas carreras. Y Daniel que dice? FALLO: El chapista trabajó en el auto con techo de cara a la primera carrera y todo venia bien aunque cerrando sus trabajos algo fallo y ahora no saben si estará en la primera donde el piloto no lo puede creer. FORMA: La decisión se tomó de común acuerdo en el equipo de José C. Paz y la idea fue tomando forma y Juan Carlos Bava no hará todo el año completo con el Ford en la categoria Procar. BINOMIO: Si el equipo presentara dos autos que corrieran los hermanos Caggiano uno en cada clase también del Procar y se llegó a armar un binomio con cada auto con Carly Bava como segundo piloto. REPRESENTA: Esto se cerró de la mejor manera porque por cuestiones personales no pueden hacer todo el calendario y "Carly" los representantes cuando asi se necesita lo que dejó conforme a toda la estructura que cuenta con los impulsores de Matias Guillen. Pensado por gente que piensa! ABRAZOS: Tomas Ricciardi viene de hacer podio en el TC Pista Mouras en La Plata con el Ford y trajo mucha alegria a sus primos hermanos Carfagno que daba emoción ver como Diego se abrazaba con el piloto y Bernardo con las promotoras que dejó además la sensación que nace otro piloto interesante. POSTERGAR: El TC Super 2000 estaba comenzando su campeonato este fin de semana en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba donde televisaba Carburando dicho evento automovilistico pero ahora se postergó. OBRAS: Para los diastraídos de siempre el movimiento de obras que está desarrollando Federico Sfreddo tiene que ver con terminar un garage y lejos de armar una fortaleza para los motores de competición. Quedó claro! PILOTOS: Continuando con Sfreddo para este año ya están bajo su estructura para correr en la categoria Kart Plus los siguientes pilotos a saber: Juan Tamagno, Sebastian Antelo, Pato Ilarucci, Benjamín Crosta que dieron su confirmacion. RETORNO: En cuanto a la dinastia Sfreddo también se confirmó el retorno de Alejandro el bi campeón que tomó la decisión de meterse una vez en la alta competencia con, por lógica,laatención del karting por parte de su hermano. Concretará su sueño Pablo? EVALUAR: La idea es que Gonzalo Conti arme su Fiat Uno el cual ya vienen trabajando en el mismo y sumarse a la Clase TC 1600 de Fedenor y esta evaluando hacer un binomio con Hernan Degiaccobi y correr una cada uno, donde contarán con la atención de Tussa. TERMINADO: La realidad es que Conti tiene terminado el Fitito listo para correr donde también se trabajó en el auto pero Gonzalo decidió apostar al Fiat Uno donde aún no está decidido poder alquiler. PARTICIPAR: De repente se vivieron vientos de cambios en el equipo de Gaston Brown donde el oriundo de Dolores ahora radicado en Lima tomo la decision de correr en la categoria Alma donde viene participando con un Corsa a partir de esta temporada y el Fiat Uno quedara en el taller con la atención de Fabian Carranza en la planta impulsora y el chasis a cargo de Mariano Novo, Cambia todo cambia....? GUSTAR: Mientras el pasado fin de semana realizaba el trámite de la licencia en Baradero el piloto sacó pecho y dejó deslizar que va a correr aunque no quiera y si no le gusta que se vaya la patrona. Será asi Juan Carlos? ZARANTONELO SI: Agostino ya confirmó que hará todo el año en la categoria Kart Plus algo que ya le permitió empezar con las pruebas con el mismo equipo del año anterior y se lo ve motivado al peluquero. ZARANTONELLO NO: Siguiendo con la formula es probable que en algún momento del año vuelva a correr Adriano pero en el arranque aseguró que no será de la partida y se abocará a acompañar a su hijo. Grande Pa!! SUSPENSION: Mas arriba dábamos cuenta la suspensión del arranque del Super TC 2000 y se debió a que cambió de Dueño donde ahora estará a cargo de una nueva empresa que conduce Alejandro Ley quien ya confirmó que el campeonato arranca el venidero 13 de marzo en el autódromo de Rosario. LLAMARSE: La intención de los encargados de la categoria vuelva a llamarse TC 2000 y junto a la otra Clase de la categoria podrán llegar el domingo realizan una sola final que participan las dos clases con un parque de muchos autos en pista. ATENDER: Como ya adelantamos en esta sección en el taller "Los Crotos" de nuestra cuiudad el año anterior comenzaron a trabajar en el automovilismo deportivo donde atendieron el auto de Ludmila Rodriguez en el TC 1600 de Alma en la temporada 2021. CHASIS: Continuando este año en dicho taller se está trabajando en el chasis para el TC Bonaerense de Maximiliano Toledo que lo atiende Vela que terminaron haciendo un binomio para el arranque del presente campeonato, aunque aún perduran las intenciones que lo corra Sebastian Cruz en el consenso del equipo. Mirá vos! ARMAR: Además en el taller de Los Crotos se trabaja en el armado del Fiat 128 que viene de Tigre para que Lucas Dapiano se sume a la categoria de las picas donde se decidió hacerlo en el torneo de San Pedro. ESPERAR: Y para cerrar el tema del taller ahora se espera la decisión de Ludmila Rodriguez que aun no llego a un acuerdo para que la atienden el TC 1600 de Alma y a decir del motorista Leonel Vela no habrá problemas para llegar a un acuerdo. CARTON: Parece que Agostino Conti tiene debilidad con los disfraces de los héroes de la television y su papá encontró la forma de colaborar con este tema por esto se lo vio con una caja también del mismo material transitar en la esquina de Colon y Sarmiento. Muy original! CONTENTOS: Sin duda que tras la primera carrera del año en Olavarria por parte de la categoria Turismo Pista sus dirigentes están mas que contentos con el parque de autos que llegó a la cifra de 154 autos discriminados con 54 en la Clase Uno, 49 en la Dos y 51 autos en la Tres. CURSO: El comienzo del presente campeonato para la categoria Tope Race dará curso este próximo 27 de febrero en el autódromo Oscar y Juan Galvez donde utilizarán el escenario número ocho donde estarán sus tres clases: El Tope Race, Juniors y Series que se espera arrancar con su habitual parque de autos. PILETA: Todo arrancó con una construcción en el terreno para luego armar un taller para trabajar en los impulsores para los karting y ahora finalmente se decidió por lo mas aconsejable para toda la familia con esa llegada de hermosa pileta de natación que dejó contenta a Constanza y Zulema. Vio cosas de la dinastia Toledo! PODER: Ella es oriunda de Mendoza y a partir de este año representará a Zárate en la categoria Tope Race Juniors donde Julieta Geves está radicada y espera poder concretar y hacer todo el campeonato. HISTORIA: Dias atrás en el programa Motosport de Canal 15 Julieta Gever contó en una nota como fueron sus arranques y en una rica historia de vida donde desde su condicion de mujer mostró como también se puede llegar a pesar que cuesta mucho, a decir de la piloto. FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo está arrancando su presente campeonato donde lo hacen con el Gran Premio de Bharein con televisación de Espen. CERRAR: En esta temporada la categoria Formula Uno desarrollará un total de competencias y serán 23 cerraron el calendario allá por el 20 de noviembre con el Gran Premio de Abu Dhah. SALIR: Recorrer la costa atlántica te permite de disfrutar de muchas situaciones y de manera particular en Monte Hermoso donde uno puede observar como Mauro Salerno que con su Vento intenta salir de la arena para no quedar enterrado. Que jugador el hombre de las picadas! ROTAX: La categoria de karting esta arrancando su campeonato el próximo fin de semana en el kartódromo de Zárate con su habitual parque de máquinas con presencia local con los hermanos Santino y Bautista Panetta. RALLY MAR Y SIERRA: Comienza el campeonato para la categoria que de esta manera da curso al presente torneo desde el último viernes y finaliza en el dia de hoy con un parque interesante utilizando los caminos de Mar del Tuyu un escenario que utilizan todas las temporadas. PRESENCIA: En esta propuesta del Rally hay presencia de Campana con la participación de Victoria Emma con el Ford Fiesta Gerardo Emma con el Mini Cooper, Gustavo Emma con el Bora y estará ausente Gabriel con el Mini Cooper equipo que desde este año cuenta con la atencion del JRT de Juan Sbarra. DETERMINACION: Se puede creer que este año el ex campeón Daniel Vidal será parte de la alta competencia continuando en la categoria Alma en esta temporada pero la realidad aún no hay definicion por parte del Chino para saber si se suma donde aún no hay ninguna determinación tampoco de su propio equipo. CRITERIO: No está arrancando de la mejor manera el motocross la temportada la falta de criterio para armar los campeonatos los presupuestos acorde no están en los pilotos y la falta de difusion son trabas pensar en este presente. BALANCE: Luego de un balance del campeonato que finalizó en el equipo de Gaston Fernandez puertas adentro se decidió provocar algunos cambios para este nuevo año donde se continuará con el Chevrolet en los chasis del TC Regional. IMPULSORES: Lo concreto que se decidió no utilizar los impulsores de Scocoza y se volvió a Licalze el motorista de Lujan que ya atendió a Fernandez y en cuanto al chasis se atenderá en el taller de Pierce como se viene desarrollando en temporadas anteriores. OLVIDAR: Cuando comience el Campeonato Enduro de Motocross el papá de Julia dijo en almuerzo de nivel familiar que ira a correr algunas competencias dado que la moto está lista en su taller y de esto no te podes olvidar. Si German Henze lo dice....!

