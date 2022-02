Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 20/feb/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 20/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

MANU, MÁS CERCA El bahiense Emanuel Ginóbili dio un paso más hacia su posible ingreso al Salón de la Fama del básquet: obtuvo 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de los Estados Unidos del "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame" y alcanzó la última etapa de selección. Los otros finalistas son Michael Cooper, Tim Hardaway y Marques Johnson; las entrenadoras Marianne Stanley y Leta Andrews; los DT George Karl y Bob Huggins; las ex WNBA Swyn Cash y Lindsay Whalen; y el juez Hugh Evans. Entre los que quedaron al margen hay nombres de relieve como los de Chauncey Billups, Michael Finley y Richard Hamilton.



TERCERA AL HILO Estudiantes de La Plata venció ayer 2-1 a Lanús y logró su tercer triunfo consecutivo en el arranque de la Copa de la Liga Profesional 2022. Además, Arsenal superó 2-1 a Huracán, mientras Vélez e Independiente igualaron 0-0. HOY, BOCA Y RIVER En la continuidad de la 3ª fecha, este domingo se presentará Boca Juniors, que recibirá a Rosario Central en el estadio de Vélez Sarsfield desde las 19.15. Además, River Plate visitará a Newells desde las 21.30. También jugarán Platense vs Sarmiento (17.00). En tanto, mañana lunes se medirán Barracas Central vs Tigre (17.00), Godoy Cruz vs Aldosivi (19.15), Banfield vs Gimnasia (19.15) y San Lorenzo vs Defensa y Justicia (21.30). PRIMERA B METRO Por la segunda fecha del Torneo Apertura, Comunicaciones venció ayer 1-0 a Villa San Carlos y quedó como único líder con 6 puntos. También jugaron: Fénix 0-0 Deportivo Armenio, Cañuelas 1-2 Defensores Unidos, J.J. Urquiza 1-3 Talleres (RE), Argentino (Q) 0-0 Deportivo Merlo e Ituzaingo 1-0 Dock Sud. CAYÓ EL PSG Por la 25ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain perdió ayer 3-1 en su visita a Nantes, que se fue 3-0 arriba al entretiempo. En el arranque del ST descontó Neymar, tras gran asistencia de Lionel Messi. Igualmente, PSG sigue liderando el torneo, todavía con 13 puntos de ventaja sobre Olympique de Marsella (hoy recibe a Clermont). PERDIÓ EL CITY El líder de la Premier League, Manchester City, cayó ayer 3-2 frente a Tottenham por la 26ª fecha. Además, el escolta Liverpool le ganó 3-1 a Norwich y quedó a seis puntos de distancia, con un partido menos. Hoy se destaca el duelo Leeds United vs Manchester United (11.00, ESPN). GOL DE CORREA El argentino Ángel Correa cerró la victoria 3-0 de Atlético Madrid sobre Osasuna por la 25ª fecha de La Liga de España y quedó como el sexto máximo goleador del certamen. Por su parte, el líder Real Madrid venció 3-0 a Alavés y estiró a siete puntos su ventaja sobre Sevilla (hoy visita a Espanyol). PEQUE FINALISTA EN RIO Diego Schwartzman jugará hoy por el título del ATP 500 de Rio de Janeiro luego de vencer ayer al español Pablo Andújar en Cuartos de Final y al argentino Francisco Cerúndolo en semifinales. El rival del Peque en la final será el ascendente español Carlos Alcaraz (18 años), quien despachó a Federico Delbonis en Octavos de Final, a Matteo Berrettini en Cuartos de Final y a Fabio Fognini (que eliminó a Federico Coria en Cuartos) en semifinales.

