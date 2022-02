Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 22/feb/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 22/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Le ganaba a Atlético de Rafaela con otro gol de Francisco Nouet, pero, como en el debut, le volvieron a empatar de pelota parada. Además, poco antes del 1-1, tuvo una chance muy clara para estirar la ventaja. En el final fue expulsado Facundo Gómez. Después de un debut marcado por una derrota que nació de una expulsión, Villa Dálmine viajó hasta Rafaela con la idea de abrir su cosecha de puntos en este Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Y, en ese sentido, se volvió con el objetivo cumplido gracias al empate 1-1 que se registró en el Monumental del barrio Alberdi. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce, dado que el Violeta volvió a abrir el marcador (nuevamente a través de Francisco Nouet), volvió a contar con oportunidades para ampliar la diferencia (entre "Pancho" y Juan Pablo Zárate desperdiciaron una chance muy clara) y volvió a sufrir un gol de pelota parada. En la primera fecha, Guillermo Brown de Puerto Madryn había alcanzado el empate desde un tiro de esquina. Esta vez, Atlético de Rafaela niveló el tablero con un tiro libre frontal y después de ganar tres veces la misma acción en el área defendida por Germán Montoya. Sí:tal como sucedió en las últimas temporadas, la defensa de las pelotas paradas sigue siendo un dolor de cabeza para el equipo de nuestra ciudad. El otro punto negativo que dejó la presentación en la ciudad santafesina fue la expulsión de Facundo Gómez, quien vio la roja a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Nelson Sosa juzgó como agresión una acción en la que el marcador central intentó apoyarse sobre el delantero rival para saltar. Por ello, Marcelo Franchini deberá retocar nuevamente la defensa para recibir a Santamarina el próximo domingo. Pero tendrá un aliciente: los cambios que realizó para visitar a La Crema le dejaron buenos resultados. Agustín Alberione tuvo una positiva actuación en el andarivel derecho (su potencia para proyectarse fue una variante importante en el primer tiempo), mientras Lucas Amud cumplió en el lateral izquierdo. Otro punto alto de la performance de Villa Dálmine en esta segunda fecha fue la mejoría de Emiliano Agüero, quien no retrocedió tanto a meterse entre los centrales, dio pelea en el círculo central y también fue importante para iniciar movimientos de ataque, juntándose con Ezequiel D´Angelo. En el arco, Germán Montoya tuvo intervenciones decisivas (sobre todo para sostener el empate) y su importancia puede seguir creciendo si logra ser herramienta para desactivar los envíos aéreos que tantas dudas generan. Y en ofensiva, Nicolás González y Nouet están cumpliendo desde los extremos y solo les falta encontrarse con el voluntarioso Zárate, que el domingo se acercó mucho más al gol, a pesar que en diferentes pasajes del juego quedó lejos del resto de sus compañeros. Son particularidades que dejó la igualdad ante Atlético de Rafaela. Un punto que será claramente positivo si el próximo domingo, el Violeta vence a Santamarina como local y firma su primera victoria del campeonato. EL PARTIDO Solo dos modificaciones realizó Franchini para este compromiso, ambas obligados: Alberione reemplazó al expulsado Mazur, mientras Amud jugó en lugar del lesionado Martínez. Aunque tácticamente, el equipo volvió a salir 4-3-3, a diferencia del 4-2-3-1 del inicio del debut. Así, D´Angelo, en vez de pararse por delante de Agüero, se ubicó a su izquierda. Y Tello lo hizo a la derecha. En los primeros 10 minutos de juego, los dos conjuntos se alternaron la tenencia de la pelota: el local intentaba ser muy prolijo y abrir la cancha con sus laterales, pero no encontraba espacios para progresar por el orden táctico del Violeta en el repliegue. En tanto, cuando el elenco de nuestra ciudad administró el balón, mostró dos caras: cuando jugó cerca de su área, prefirió salir con bochazos largo; mientras que distinta fue su postura cuando Agüero lograba administrar el balón en el círculo central y encontrarse con D´Angelo. En ese rato en que ambos fueron midiéndose, Montoya brilló a los 5 minutos, cuando manoteó al córner un violento remate de Romero, quien le dio de primera tras capturar un rebote en la medialuna del área. En cambio, sobre los 11, Villa Dálmine reveló su capacidad para atacar rápido a pelota recuperada, en una acción lanzada por Alberione que terminó en un centro defectuoso de González cuando había superioridad de jugadores visitantes en el área de Salvá. Con el transcurrir de los minutos, los dirigidos por Franchini volvieron a mostrar dificultades para sostener la tenencia del balón, situación que fue aislando a los extremos y, especialmente, a Zárate. Así, fueron retrocediendo en el terreno ante un rival que intentaba profundizar avances, pero que carecía de claridad. Entonces el trámite se tornó desprolijo y ordinario. En ese contexto, el Violeta generó una chance muy clara: González se cerró para recibir y habilitó la proyección de Alberione, quien llegó al fondo y lanzó un centro bajo que Tello no alcanzó a empujar por centímetros. Unos minutos después sería González el que ensayó un peligroso centro bajo que contuvo Salvá; y posteriormente, otra trepada de Alberione generó un buen tiro libre que González ejecutó desviado. Ese pasaje de Villa Dálmine torció la balanza en cuanto al dominio territorial y dejó en claro que el costado derecho era el que mejor le sentaba para atacar. Incluso D´Angelo se volcó hacia ese sector y logró filtrar un pase entre líneas para que González gane en velocidad, aunque luego no pudo encontrarlo a Zárate en el pase. Entonces, sobre la media hora de juego, el trámite se parecía mucho más a lo planificado por Franchini que a las ideas de Forestello, quien lucía nervioso y se metía a la cancha para dar indicaciones. Recién después de imprecisiones casi consecutivas de D´Angelo y Tello le permitieron a La Crema presionar en campo rival y volver a generar una chance clara: Galetto ejecutó el tiro libre al corazón del área y por el segundo palo apareció Faría muy solo. No fue gol porque Montoya achicó rápidamente y le puso el cuerpo a la definición del 11 local. La respuesta del Violeta fue letal: a los 43, tras un centro de González y un despeje, D´Angelo trabó y así asistió a Nouet, quien se tomó su tiempo para acomodarse y perfilarse para cruzar un remate bajo que se convirtió en el 1-0. Sobre el cierre, Montoya debió lucirse nuevamente en otra pelota parada que llegó a su área: ésta vez se estiró contra la base de su palo izquierdo para desviar al córner un cabezazo de Milan. Para el complemento, el campanense tenía que ajustar la oposición a los centros que intentó Rafaela, que siempre preocupó por la vía área, tanto en pelota parada como en los lanzamientos largos. Después, el orden táctico para defenderse lo mostró durante la primera parte. De hecho, Milan volvió a ganar de arriba en las inmediaciones de Montoya en el arranque de la segunda parte. Igualmente, Villa Dálmine controló el trámite, posicionándose con prolijidad y jugando desde la tranquilidad que le brindaba la ventaja en el marcador. Incluso, a los 14 tuvo una oportunidad inmejorable para aumentar la diferencia: González metió el buscapié, Zárate falló al intentar desviar de zurda y, entrando por el segundo palo, Nouet no le acertó al arco. Forestello buscó la reacción de sus dirigidos sumando hombres en ataque: Lencina, delantero, reemplazó a Bellocq, volante central; y además entró Borgnino. Y la primera acción de ataque del local fue de contra, sobre los 20 minutos, cuando se combinaron dos ingresados: centro de Castillón y cabezazo (incómodo) de Lencina. Sin embargo, después de algunos pocos minutos en que La Crema fue más por inercia que por virtudes propias, el Violeta retomó el control territorial y psicológico del trámite. Y volvió a tener avances de peligro, como esa jugada que Nouet construyó por izquierda y que González no alcanzó a puntear tras el centro rasante. Por eso, el empate de Rafaela llegó "de la nada". Mejor dicho, de un déficit que el Violeta arrastra en estas últimas temporadas: la defensa de la pelota parada. Ya Guillermo Brown le había convertido el empate desde un tiro de esquina. Ahora, en un tiro libre frontal, el equipo santafesino ganó tres veces en las inmediaciones de Montoya: el último en hacerlo fue Lencina, quien convirtió de cabeza, casi en las narices del experimentado arquero y ante el quedo de Moreyra, que nunca intuyó que a sus espaldas podía aparecer el atacante. De allí en adelante, el partido fue apenas intentos tibios de ambos equipos, que lucieron conformes con la igualdad. Esa tranquilidad se alteró sobre los 44, cuando el árbitro Nelson Sosa juzgó como agresión un apoyo de Gómez sobre Borgnino: entonces, el 2 vio la roja y Villa Dálmine se quedó con diez hombres para jugar los seis minutos de adición. En ese epílogo, La Crema asumió el protagonis-mo, pero no tuvo ideas para desbordar la reacomodada defensa campanense (Camisassa, de central; y Sangiovani, de lateral izquierdo). Apenas sobre los 50, una pirueta de Castillón que salió desviada. Así se cerró un empate que para Rafaela tuvo gusto a poco, tanto por el resultado como por lo realizado a lo largo de todo el encuentro. Para el Violeta, el punto es positivo, más allá del lamento de no haber podido sostener otra ventaja y de haber desperdiciado ocasiones para ampliar el marcador. El próximo domingo, ante Santamarina como local, buscará torcer esa historia y sumar su primer triunfo del torneo.

EL VIOLETA DESPERDICIÓ UNA CHANCE CLARÍSIMA PARA PONERSE 2-0 EN EL ST.





FERNANDO MOREYRA PELEA POR EL BALÓN CON EL EXPERIMENTADO CLAUDIO "TACA" BIELER.





FRANCISCO NOUET SE PREPARA PARA SACAR EL REMATE QUE SE CONVERTIRÍA EN EL 1-0. FUE EL SEGUNDO GOL DE "PANCHO" EN EL CAMPEONATO. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO DE RAFAELA (1): Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán, Jonás Aguirre; Emiliano Romero, Franco Bellocq; Ayrton Portillo, Diego Cardozo, Franco Faría; y Claudio Bieler. DT: Rubén Darío Forestello. SUPLENTES: Agustín Grinovero, Jonathan Fleita, Facundo Nadalin, Facundo Soloa, Facundo Castillón, Marco Borgnino y Gonzalo Lencina. VILLA DÁLMINE (1): Germán Montoya; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Alan Sosa, Rafael Sangiovani, Brian Camisassa, Valentín Albano, Lautaro Díaz, Franco Costantino y Federico Haberkorn. GOLES: PT 43m Francisco Nouet (VD). ST 31m Gonzalo Lencina (AR). CAMBIOS: ST Castillón x Cardozo (AR), 14m Borgnino x Portillo (AR) y Lencina x Bellocq (AR), 27m Albano x D´Angelo (VD), 33m Díaz x Nouet (VD) y Haberkorn x Zárate (VD), 38m Nadalin x Galetto (AR) y 42m Sangiovani x González (VD) y Camisassa x Amud (VD). AMONESTADOS: Milan, Bellocq, Aguirre y Romero (AR); Alberione y González (VD). EXPULSADO: ST 44m Facundo Gómez (VD). CANCHA: Atlético de Rafaela. ÁRBITRO: Nelson Sosa. DEBUTÓ VALENTÍN ALBANO El juvenil Valentín Albano (19 años), quien realizó toda su etapa formativa en Villa Dálmine, debutó ayer en Primera División. El mediocampista, categoría 2003, ingresó en el segundo tiempo por Ezequiel D´Angelo y jugó como volante interno izquierdo los últimos 24 minutos de partido. Se trata del cuarto juvenil de la institución que debuta durante el ciclo de Marcelo Franchini: anteriormente lo habían hecho Lucas Cajes (hoy en Puerto Nuevo), Jeremías Kruger y Gino Olguin, todos en la pasada temporada. BELGRANO Y G. BROWN TAMBIÉN SON LÍDERES Ganaron y se sumaron a All Boys y Almagro en lo más alto de la tabla. Completada la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, cuatro equipos comenzaron con dos victorias y comparten la primera posición. El sábado se habían cortado Almagro y All Boys, mientras entre domingo y lunes se les sumaron Guillermo Brown de Puerto Madryn y Belgrano de Córdoba. El conjunto patagónico, que en el debut venció 2-1 a Villa Dálmine, dio cuenta de Almirante Brown: le ganó 3-1 como local con un doblete de Renso Pérez. Por su parte, el Pirata superó ayer 1-0 como visitante a Santamarina de Tandil, próximo rival del Violeta. La segunda fecha dejó un saldo amarrete de goles: en solo seis de los 18 encuentros se convirtieron dos o más goles. Los resultados fueron: Agropecuario 0-1 Estudiantes (RC), Instituto 0-0 Alvarado, Defensores de Belgrano 0-2 Temperley, Atlanta 3-1 Güemes, Chacarita 0-0 Gimnasia (J), Tristán Suárez 1-1 Deportivo Madryn, Sacachispas 0-1 Almagro, San Martín (SJ) 0-1 All Boys, San Martín (T) 0-0 Deportivo Morón, Chaco For Ever 1-0 Gimnasia (M), Mitre 0-0 Nueva Chicago, Estudiantes (BA) 0-0 Deportivo Riestra, Brown (A) 3-0 Flandria, Independiente Rivadavia 1-0 Quilmes, Atlético de Rafaela 1-1 Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste 0-1 Deportivo Maipú.

