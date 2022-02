Como visitante, en un partido deslucido, de escasas situaciones de riesgo, igualó 0-0 frente a Lamadrid y sumó su primer punto tras su regreso a la categoría. En la próxima fecha, el Portuario será local frente a Real Pilar. En el inicio de su camino en esta Temporada 2022 de la Primera C, Puerto Nuevo dio un paso al frente el domingo en Villa Devoto. Porque después de dejar atrás un debut que terminó con derrota, en esta segunda fecha logró sumar su primer punto en su regreso a la categoría tras más de 25 años de ausencia. Fue empate 0-0 como visitante ante Lamadrid. Y aunque el resultado y del deslucido trámite no ofrezcan mucho para el análisis, el poder abrir su cosecha es sumamente importante para el Portuario, que se plantó de igual a igual en el estadio Enrique Sexto y supo adaptarse a las reducidas dimensiones del campo de juego del Carcelero. Incluso el DT Alejandro Albamonte adaptó su idea a esas características del terreno y dispuso una formación más acorde al partido que se especulaba en la previa. Y sus dirigidos cumplieron en los diferentes aspectos, más allá de algunas desinteligencias defensivas en la primera parte y las dificultades para generar juego ante la falta de espacios. Por eso, lo dicho: el punto tiene un valor psicológico importante y, al mismo tiempo, ayuda a consolidar también la base de la formación titular que viene desarrollando el entrenador, especialmente en su última línea y en ese "doble 5" donde Kevin Redondo y Enzo Ritacco se complementan de buena manera. De allí para adelante estará el principal desafío del DT: encontrar fluidez e ideas para desequilibrar al rival de turno. Claro está: recién ha transcurrido la segunda presentación del campeonato y el Auriazul cuenta con un largo plantel, de múltiples variantes. Por ello, se intuye, todavía quedan alternativas por probar en la búsqueda del mejor equipo posible. Mientras tanto, para sus objetivos, será vital ir sumando puntos durante el andar. Y eso fue lo que hizo Puerto Nuevo el domingo ante Lamadrid. EL PARTIDO Dos cambios ensayó Albamonte para esta segunda presentación, respecto al debut ante Berazategui: Meza remplazó a Moreno, mientras Maciel ingresó por Serrano (quedó fuera de los 18). Sin embargo, la principal modificación estuvo en lo táctico, porque Puerto Nuevo se paró 4-4-2 de entrada, con Meza y Martínez a los costados y con Maciel y Fleita como pareja de centroatacantes. Y los primeros minutos del conjunto campanense en el estadio Enrique Sexto fueron muy buenos, porque se adueñó de la mitad de la cancha y logró jugar mayormente en campo rival. Incluso, Ritacco llevó peligro con un remate de media distancia y, poco después, Meza no quedó mano a mano con Scurnik por llegar mal pisado al área tras una gran habilitación filtrada de Martínez. La movilidad del 10 sobre la izquierda y la firmeza de Godoy para desactivar cualquier intención del local eran los puntos más altos del Portuario en ese inicio. Pero pasados los diez minutos, Lamadrid ajustó las marcas, ganó presencia en el círculo central y empezó a presionar en campo rival. Y contó con la mejor chance de la primera parte: Rados remató desde afuera del área, Balbuena dejó un rebote corto y Alberto Martínez elevó su definición abajo del arco por su intención de fusilar a un arquero que estaba prácticamente vencido. En esa acción, Lara y Sarandeses chocaron sus cabezas y el encuentro se interrumpió por varios minutos. Así, la fluidez del juego se cortó y ya no retornaría en la primera parte. Aunque sí habría nuevas oportunidades de gol. Las mejores fueron para el Carcelero, que falló en la definición en un par de situaciones de mucho desorden dentro del área de Balbuena (en una de esas jugadas se desentendió con Lara). Por su parte, el Auriazul, llegó con un centro bajo de Meza que ni Fleita ni Maciel alcanzaron a puntear; y posteriormente, en la más clara que tuvo en la primera parte, Ritacco controló dentro del área un centro de Maciel y su remate salió mordido, pero encontró solo a Fleita, quien apenas atinó a ponerle el cuerpo, generando un rebote que no fue gol porque el balón salió justo al lugar donde estaba parado Scurnik. En los últimos minutos de esa primera parte, el trámite se tornó muy irregular y ambos equipos dividieron mucho la pelota, sin poder darle ritmo al juego ni llegar con claridad a las áreas. Un desarrollo que se mantuvo en el inicio del complemento, cuando prevalecieron la lucha y las imprecisiones. Igualmente, una ráfaga de tres minutos alteró momentáneamente esa monotonía y se produjeron situaciones de riesgo en ambas áreas. Lamadrid llegó con una pelota parada que peinó Garro en el primer palo y también con un remate rasante de Montero. Mientras Puerto Nuevo también tuvo dos opciones: primero en un pase pinchado de Ritacco que Maciel no pudo conectar; y luego, con un centro de Maciel que el ingresado Cueto no logró desviar. Fue una sucesión aislada de aproximaciones, como también resultó una acción aislada, pero mucho más clara, una corrida de Ritacco por el callejón central tras el pivoteo de Cueto. Lamentablemente, el remate del exAcassuso (de lo mejor del Portuario) salió al cuerpo del arquero Scurnik, que controló el balón sin dar rebote. Por fuera de estas ocasiones, poco y nada sucedió para alterar el 0-0 que se fue perfilando desde el comienzo del segundo tiempo y que calificó, sin dudas, lo acontecido en la deslucida última media hora de juego. Así, el Portuario se trajo un punto a Campana desde Villa Devoto para iniciar su cosecha en esta temporada que marca su regreso a la Primera C después de más de 25 años. Ahora le llegará el tiempo de buscar su primera victoria. Y con ese objetivo recibirá a Real Pilar en la tercera fecha.

KEVIN REDONDO FUE TITULAR EN VILLA DEVOTO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO LAMADRID (0): Federico Scurnik; Agustín Suárez, Facundo Ponce, Nicolás Herrera, David Angeloff; Ignacio Rados, Martín Sarandeses; Alberto Martínez, Maximiliano Antúnez, Agustín Tuffner; y Eugenio Olivera. DT: Jorge Franzoni. SUPLENTES: Alan Depotte, Richard Rodríguez, Ignacio Rosende, Franco Montero, Leonardo Juárez, Nazareno Hvala y Mauricio Garro. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Maximiliano Lara, Gonzalo Pulido; Alexander Meza, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Maximiliano Maciel y Leandro Fleita. DT: Alejandro Albamonte. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Yamil Durán, Pablo Negro Villarreal, Emanuel Pentimalli, Enzo Moreno, Gastón Cueto y Luis Rodríguez. GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT: 43m Garro x Olivera (L). ST 6m Cueto x Fleita (PN), 8m Montero x Antúnez (L), 18m Negro Villarreal x Meza (PN), 29m Pentimalli x Martínez (PN) y 33m Juárez x Tuffner (L) y Hvala x Martínez (L). AMONESTADOS: Garro (L); Godoy (PN). CANCHA: Lamadrid. ÁRBITRO: Damián Rubino.

ALEXANDER MEZA JUGÓ COMO TITULAR, EN REEMPLAZO DE MORENO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



MAXIMILIANO LARA DISPUTA EL BALÓN CON GARRO (FOTO: LUNA FOTOGRAFÍAS)



GODOY, UNA GARANTÍA DE FIRMEZA DEFENSIVA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN) BERAZATEGUI, ÚNICO LÍDER Culminada la segunda fecha, el Torneo Apertura tiene un único líder: Berazategui. Después de ganar en Campana en el debut, el Naranja también dio cuenta de Argentino de Merlo, al que superó 3-2 como local. De esta manera, el Naranja, que quedará libre en la próxima fecha, se convirtió en el único equipo en sumar dos victorias en sus dos primeras presentaciones. Los demás resultados de la segunda fecha fueron: Central Córdoba (R) 0-0 Excursionistas, San Martín (B) 1-1 Luján, Deportivo Español 4-2 Liniers, Sportivo Italiano 1-0 Atlas, Leandro N. Alem 2-2 Claypole, El Porvenir 2-2 Victoriano Arenas y Real Pilar 0-1 Laferrere.