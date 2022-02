Reparan el Camino Canal Irigoyen

Ante los reiterados pedidos a Vialidad Nacional y no haber tenido respuesta, el Municipio en colaboración con la empresa Tenaris Siderca realizó importantes mejoras en la ex Ruta 12. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Desarrollo del Sector Islas, está llevando a cabo la reparación del Camino Canal Irigoyen ex Ruta Nacional Nº12. Las tareas comenzaron tras reiterados pedidos ante Vialidad Nacional sin haber tenido respuesta. El intendente Sebastián Abella dispuso la reparación de dicho camino teniendo en cuenta que es de vital importancia. En este sentido, mencionó que las reparaciones favorecerán no solo para las familias que lo utilizan para sus actividades cotidianas sino también para sostener la actividad educativa, productiva y turística en la zona. Abella valoró la colaboración de la empresa Tenaris que aportó equipos para la ejecución de los trabajos, y también la labor del personal que se encuentra a cargo de las tareas.

