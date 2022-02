El Consejo Escolar aseguró que "no hay problemas de riesgo inicio edilicio"

La presidenta del cuerpo, Nelda García, celebró que en materia de infraestructura las escuelas y jardines de infantes se encuentran listos para comenzar las clases. No obstante, insistió en la necesidad de crear 35 nuevos cargos de auxiliares para garantizar la presencialidad plena. A pocos días de iniciar un nuevo ciclo lectivo, desde el Consejo Escolar aseguraron que en Campana "no hay problemas de riesgo inicio edilicio en ninguna institución educativa". En este sentido, la presidenta del cuerpo, Nelda García, aseguró que este importante logro se obtuvo gracias al "trabajo en conjunto que se realizó con el Municipio y Jefatura Distrital". Además, indicó que en diciembre comenzaron a realizarse relevamientos respecto a la infraestructura de jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias que ya fueron elevados a las autoridades educativas. En otro orden, remarcó que el Municipio está construyendo aulas nuevas en las escuelas Primaria Nº1, Secundaria Nº 24, Primaria Nº 18, Secundaria Nº 11 para garantizar el comienzo de clases presenciales de este nuevo ciclo lectivo. Asimismo, informó que el Consejo Escolar está realizando desde el inicio de febrero, la limpieza de tanques de agua en todas las instituciones educativas para que luego el Municipio realice los análisis bacteriológicos correspondientes. No obstante, García aseveró que "lo que nosotros sí consideramos un riesgo para el inicio es la falta de 35 auxiliares en las escuelas y jardines de infantes para garantizar la presencialidad plena".

