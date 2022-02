Soledad Alonso dio detalles del aumento del 12,28% de las jubilaciones, pensiones y AUH

La diputada provincial consideró que con esta decisión el gobierno nacional "continúa con su política de expansión de derechos hacia las capas más vulnerables de la población". La diputada provincia Soledad Alonso expresó su satisfacción que Anses haya oficializado el aumento del 12,28 por ciento de las jubilaciones, pensiones y AUH. Para la legisladora, es una señal clara del compromiso del gobierno nacional "de expandir derechos hacia las capas más vulnerables de la posición". "Además, esto es dinero que vuelve a la economía, porque lejos de especular, jubilados, pensionados y las familias beneficiarias de la AUH gastan el dinero en alimentos, medicamentos y vestimentas", señaló Alonso. La Anses oficializó el incremento del 12,28 % para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales para el trimestre comprendido entre marzo y mayo del corriente, en el marco de lo establecido en la ley de Movilidad, decisión que fue anunciada a través de la resolución 26/2022 de este lunes en el boletín oficial. Esto implica que el haber mínimo jubilatorio será de $32.630,40 y la AUH y por embarazo pasarán a ser de $6.375 a partir de marzo. Por otra parte, en la resolución 28/2022, Anses fijó los calendarios de pago de las prestaciones, tanto de pensiones no contributivas como de beneficiarios del SIPA, con fechas diferenciadas según sus haberes mensuales superen o no la suma de $ 36.676. Estos aumentos habían sido anunciados el 10/02 por el presidente, quien había precisado que ese ajuste era casi dos puntos por encima del resultado que hubiera obtenido de haberse utilizado la fórmula previsional sancionada durante el gobierno del ex presidente. Por otra parte, indicó que los incrementos otorgados durante el 2021, del 52,7% se ubicaron por encima de la inflación del año, lo que permitió comenzar un proceso de recomposición de lo perdido por los haberes durante 2018 y 2019. Desde la asunción del nuevo gobierno, los haberes jubilatorios y asignaciones recibieron incrementos que, acumulados, se encuentran 8,1 % por encima de los que hubiese otorgado la formula anterior e incluyendo este aumento, las asignaciones por hijo y por embarazo, pasaron de $2.746 a $6.375, mientras que la franja de jubilación más alta pasó de $103.064,23 a $219.571,69. "Con la nueva fórmula el incremento fue de 52,67 % y 12,8% en marzo 2022, mientras que, en caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017, los haberes hubiesen sumado 49,6% en 2021 y 9,9 % marzo de 2022", manifestó Alonso. De acuerdo con la normativa, la suba está determinada por una fórmula de movilidad que combina la variación de los salarios según la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables que elabora Seguridad Social (Ripte) y el Índice de Salarios del Indec, tomándose de ambos el mayor, y la recaudación previsional.

La diputada provincia Soledad Alonso expresó su satisfacción que Anses haya oficializado el aumento del 12,28 por ciento de las jubilaciones, pensiones y AUH.