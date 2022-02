Efemérides del día de la fecha, 22 de Febrero

DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA Instituido mediante la Ley Nº 20.827 en el año 1974, en este día se conmemora la inauguración del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie (Orcadas del Sur), primera base antártica argentina, en el año 1904: "Desde ese momento la bandera nacional flamea sin interrupción en la Antártida junto a los estudios científicos que se realizan en la base con una continuidad centenaria". La historia de la actual Base Orcadas se remonta al año 1902 cuando William Speirs Bruce partió de Escocia para realizar, por encargo de la Real Sociedad de Geografía de dicho país, una expedición científica en la Antártida. Sin embargo, debido a que el buque "Scotia" quedó aprisionado por el hielo en las Islas Laurie, la tripulación decidió instalarse allí. Así, construyeron un pequeño albergue, Omond House, y esperaron el deshielo para ir a Buenos Aires a reaprovisionarse. Cuando llegó el momento de partir, William Speirs Bruce lamentaba que sus estudios realizados en el terreno quedaran inconclusos por lo que le ofreció al gobierno argentino comprar Omond House junto al depósito instrumental y el observatorio, cosa que fue aceptada por el presidente Julio Argentino Roca, a través del Decreto Nº 3.073: "Autorizase al jefe de la Oficina Meteorológica Argentina para recibir la instalación ofrecida por el señor William S. Bruce en las islas Orcadas del Sur y establecer un nuevo observatorio meteorológico y magnético en las mismas".



TRAGEDIA DE ONCE Sucedió en el año 2012, a las 8.32 de la mañana, cuando el tren Nº 3.772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once y, al no detener su marcha, chocó con los paragolpes de contención. Aproximadamente 110 ambulancias del SAME, una dotación de carros de bomberos, efectivos policiales y dos helicópteros, acudieron al lugar a socorrer a los pasajeros. Ese día fallecieron 52 personas y hubo más de 700 heridos. A 10 años de la tragedia, en esta jornada, a las 8.30, se realizará un acto recordatorio en la estación de Once.



SE LANZA "SOMETHING JUST LIKE THIS" Un día como hoy en el año 2017, The Chainsmokers junto a Coldplay lanzaban el sencillo "Something just like this". Perteneciente al álbum "Memories...Do not open" (2017) y el EP "Kaleidoscope" (2017) y compuesta por el dúo estadounidense junto a la banda británica, la canción es acerca de "una relación que no necesita ser sobrehumanamente perfecta, un amor ordinario, un amor que todos merecen".