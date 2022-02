Por Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: Reminiscencias de una adolescencia junto al Paraná Mes de junio de 1960.Comenzaba a despuntar el alba y un grupo de somnolientos adolescentes comenzaban a salir del calor de sus lugares de descanso para cumplir el rito que uno o dos días por semana esperaban con el deseo que no les ahogara la lluvia la salida. En 45 minutos debían estar listos y prestos para embarcar en el club de sus diversiones, en un bote del Campana Boat Club para iniciar "un día de pesca". Equipos livianos, carnadas de bichos blancos y lombrices para pejerrey, y alguno por las dudas, siempre llevaba 2 o tres líneas de fondo para tentar suerte con algo más grande. A la hora programada en punto, ya estaban los cuatro tripulantes, previo colgar las bicicletas en las que llegaron, en la rambla cargando el bote con los pertrechos, colocando en el espejo de popa el pequeño motor de 5,5 hp en el marino bote de acero con flotadores a proa y popa, y con sus 4 remos fuera del agua como correspondía. Tiritando, más de nervios que de frío, esperaban ansioso que la espesa niebla empezara a levantarse para que se permitiera la salida y comenzar a cruzar el Paraná hacia la costa isleña, llegar a la boca del Canal Alem y ahí comenzar a navegar a "camalote" río abajo hasta el Arroyo Negro, límite que ponían para regresar y volver a bajar el río. La naturaleza ayudó y a la media hora ya aparecieron los primeros rayos de sol sobre superficie y se pudo salir. Aquí ayudaba el "popero" para vencer la correntada y el cruce fue bastante rápido. Se buscó un lugar para amarrar un cabo a tierra para prepararnos y comenzó la pesca. Los que iban a los remos trataban de moderar la velocidad de la corriente muy sutilmente. La primera pasada fue solo con pequeños piques, muy chiquitos o mojarras. Al llegar al límite fuimos hacia la costa para que se tiraran las líneas de fondo, luego comenzamos a regresar, mientras comíamos algo (facturas), con algunos mates como como para entrar un poco en calor. Era difícil encarnar con los dedos helados. Ya el sol comenzaba a calentar la superficie del río y nos lanzamos en la segunda camaloteada, donde la suerte fue variada, sacamos los primeros 5 pejerreyes de un tamaño medio chico, pero ya comenzaron a entusiasmarnos, no obstante fue poco comparado con los días de mucho pique. A esta altura ya hacía más de tres horas que estábamos en el agua. Río abajo nuevamente ya decidimos amarrarnos al llegar a la zona de vuelta para comer algo y revisar las líneas tiradas a fondo, mientras algunos probábamos desde la costa con suertes varias. Ya con el sol pasando el cenit decidimos hacer dos recorridas más antes de emprender el regreso, dividiéndonos 2 en el bote y 2 se quedaban en tierra (cosa prohibida en ese momento), porque desde la costa había mejor resultado (3 amarillos, 1 armado y 1 hermoso patí hasta el momento). En las recorridas conseguimos 1 "casi matungo", 11 medianos y 8 medianos-chicos. Los de fondo lograron 2 bagres blancos y 1 patí más, con lo cual sumados a los anteriores, el asado de pescado estaba asegurado y también el comer en casa la fritada de pejerrey aunque no fuera abundante. Y con satisfacción por gozar de un día en el río, comenzamos el retorno entre risas y cuentos de pescadores. Esta columna está dedicada a todos los que alguna vez se subieron a un bote de acero del Campana Boat Club en las heladas madrugadas de invierno para pescar el veleidoso pejerrey que nadaba río arriba y que más de una ocasión la excursión se transformaba en "pesca variada". "Estos amigos nunca se perderán en el recuerdo".-