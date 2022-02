"Bilardo, el Doctor del Fútbol": todo lo que hay que saber de la docuserie

El próximo 24 de febrero se estrena en HBO Max una de las producciones más esperadas: BILARDO, EL DOCTOR DEL FÚTBOL. La docuserie tendrá 4 capítulos de 45 minutos de duración cada uno que recorrerán la trayectoria profesional y personal del destacado entrenador, plasmando en la pantalla la personalidad de un hombre tan singular como querido por unos, pero no tanto por otros. El "Doctor" del fútbol, ese hombre que llevó a la gloria a la Selección Argentina y de alguna forma se redimió para siempre. Carlos Bilardo marcó a fuego tanto a aquellos que pudieron trabajar bajo su órbita, como a sus seguidores y detractores. Esta docuserie contará con un archivo inédito de la videoteca personal de Bilardo: casamientos, cumpleaños y videos nunca antes vistos. Así, quedará reflejado su lado más íntimo, familiar y personal a través de los testimonios de su mujer Gloria Bilardo, su hija Daniela, hermano y amigos. Asimismo, serán parte de este documental figuras míticas del fútbol argentino e internacional, periodistas, colegas y figuras como Claudia Villafañe, Carlos Pachamé, César Luis Menotti, Oscar Ruggeri, Enzo Trossero, Ricardo Giusti, Diego Simeone, Sergio Goycochea, Juan Sebastián Verón, Israel Damonte, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea, Marcelo Bielsa, Nery Pumpido, Sergio Batista y Miguel Ángel Russo, entre otros. Bilardo, el Doctor del Fútbol fue dirigida por Ariel Rotter y escrita por Sebastián Meschengieser y Gustavo Dejtiar, bajo la producción ejecutiva de Federico D´Elía, Cune Molinero y Alejandro Turner. ENTRAR EN LA COLECCIÓN DE VIDEOS PRIVADOS DE BILARDO El proyecto no solo cuenta con la participación de gente que estuvo presente en la vida de Bilardo, sino que también todos los relatos están acompañados por imágenes que solo tenía Carlos y su familia. "Fue como uno de los desafíos principales que tuvo la producción (acceder a la colección de videos). Primero, porque todos sabíamos de la colección de videos privada se Carlos, su apego a ellos", comenzó diciendo Ariel Rotter, director de la docuserie. Luego, agregó: "Aparecían en los testimonios, relatos dolorosos sobre la exposición de los jugadores a horas y horas de partidos aburridisímos y por momentos ya parecían como juegos, como métodos de "tortura" de él, donde detenía imágenes para que vean que era lo que estaba mal. "Se logró dar con parte de esa colección después de hacer una serie de allanamientos un poco amistosos y no tanto en las diferentes propiedades de la propia familia de Bilardo y por parte de los chicos que sacaron este trabajo adelante de una manera amorosa pero firme", siguió diciendo el director. LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL PROYECTO Federico D´Elia fue uno de los que más estuvo en contacto con la familia de Carlos Bilardo y uno de los principales en seguir de cerca toda la información que se iba recolectando del círculo íntimo del Doctor. "Fui varias veces a la casa de su hija, Daniela y más allá de los videos encontré cosas muy valiosas que explican la vida de Bilardo. Camisetas, cartas que se escribía con Gloria, su mujer. Para la familia eran cosas cotidianas, para mi era descubrir maravillas",, explicó el productor ejecutivo. "Abría un cajón y me encontraba con álbumes caseros, que le preparaba Gloria, cuando era jugador de fútbol, con una prolijidad y un amor, que no lo podes creer", agregó D´Elia. "Teníamos que ponernos de acuerdo para invadir y purgar su hogar, tratando de rescatar todo lo que queríamos tener en el documental", reveló. ¿ES SOLO PARA FUTBOLEROS? Los encargados de llevar adelante la docuserie aclararon que será tanto para los que les gusta el fútbol como para los que no. Ya que el enfoque que le dieron, hace que cualquiera que se siente frente al televisor pueda disfrutar y entender un poco más de lo que fueron los años en el mundo del fútbol de Carlos Bilardo. "El documental es apto para todo público futbolero y todo público no futbolero. Y no solo eso, sino que tiene de esa grieta de bilardismo contra menottismo, que atraviesa los últimos 30 años de historia", comentaron. D´Elía aseguró que "esta serie no va a convencer a nadie que no le guste Bilardo para que cambie de opinión. Espero que quede claro por qué Carlos es así. Ojalá lo pongan donde lo tienen que poner porque es una persona muy valiosa. Rescato su cultura al trabajo, como defendía sus ideas, cuánto trabajó para lograr lo que logró. Con sus cosas valiosas y sus cosas criticables, para mi gana lo valioso".



Fuente: https://www.minutouno.com/