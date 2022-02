"Noni" Ramón debutó en Central Córdoba (SdE)

P U B L I C



En Reserva, el exjugador de Puerto Nuevo fue titular en la victoria 2-0 sobre Colón. "Me sentí bien", le contó a LAD. Uno de los jugadores de Puerto Nuevo que fueron parte del histórico ascenso conseguido el año pasado ý que no siguen en la actual temporada es Ezequiel Ramón. Es que a "Noni" le surgió la posibilidad de incorporarse a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que participa de la Liga Profesional de Fútbol. Con todavía 20 años, el zurdo se incorporó al Ferroviario como juvenil y a pesar de haber participado del primer amistoso del primer equipo, hizo toda la pretemporada con la Reserva. Y finalmente, el domingo se dio el gusto de calzarse oficialmente por primera vez la camiseta albinegra: fue titular en el triunfo 2-0 sobre Colón. En los dos partidos previos, Ramón no había podido jugar porque aún no se encontraba habilitado. En esta oportunidad, en cambio, fue el volante de juego en el "doble 5" de la formación de Central Córdoba, que, con 7 puntos, es uno de los tres líderes de la Zona B del campeonato de Reserva. "Me sentí bien, muy cómodo", contó Noni sobre el debut. "Por suerte manejamos bien el partido y, sobre todo, el primer tiempo. Y yo tuve mucha participación en el juego", agregó en diálogo con LAD. Nacido en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, Ezequiel llegó con su familia a nuestra zona cuando tenía apenas 2 años. Y después de vivir un tiempo en Zárate se mudó a nuestra ciudad cuando ya tenía 11. Casi inmediatamente se incorporó a Puerto Nuevo y cuatro años después fue promocionado por Norberto Silvero al plantel de Primera División. En 2021 se dio el gusto de ser una de las figuras del Portuario en el ascenso a la Primera C. Y este 2022 lo arrancó en la lejana Santiago del Estero: "Me adapté bien, me dieron un departamento en el centro, estoy con otros compañeros y tenemos todo cerca", cuenta. En cuanto a los entrenamientos, cuenta que al principio le costó "un poco" desde lo físico, pero que rápidamente se adaptó al ritmo y a los trabajos más técnicos: "Hacemos mucho físico, pero casi todo con pelota. Y después agregamos gimnasio y ejercicios de fuerza y potencia", detalla. Ya dejado atrás el debut, "Noni" espera poder afianzarse en Reserva para, desde allí, pelear un lugar en el plantel que conduce actualmente Sergio Rondina. Siempre con la ilusión de llegar al fútbol grande de nuestro país.



EL ZURDO, DE 20 AÑOS, JUGÓ COMO “DOBLE 5" EN LA RESERVA FERROVIARIA.