Ganaron y se sumaron a All Boys y Almagro en lo más alto de la tabla. Completada la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, cuatro equipos comenzaron con dos victorias y comparten la primera posición. El sábado se habían cortado Almagro y All Boys, mientras entre domingo y lunes se les sumaron Guillermo Brown de Puerto Madryn y Belgrano de Córdoba. El conjunto patagónico, que en el debut venció 2-1 a Villa Dálmine, dio cuenta de Almirante Brown: le ganó 3-1 como local con un doblete de Renso Pérez. Por su parte, el Pirata superó ayer 1-0 como visitante a Santamarina de Tandil, próximo rival del Violeta. La segunda fecha dejó un saldo amarrete de goles: en solo seis de los 18 encuentros se convirtieron dos o más goles. Los resultados fueron: Agropecuario 0-1 Estudiantes (RC), Instituto 0-0 Alvarado, Defensores de Belgrano 0-2 Temperley, Atlanta 3-1 Güemes, Chacarita 0-0 Gimnasia (J), Tristán Suárez 1-1 Deportivo Madryn, Sacachispas 0-1 Almagro, San Martín (SJ) 0-1 All Boys, San Martín (T) 0-0 Deportivo Morón, Chaco For Ever 1-0 Gimnasia (M), Mitre 0-0 Nueva Chicago, Estudiantes (BA) 0-0 Deportivo Riestra, Brown (A) 3-0 Flandria, Independiente Rivadavia 1-0 Quilmes, Atlético de Rafaela 1-1 Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste 0-1 Deportivo Maipú.