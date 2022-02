Breves: Deportivas

PEDRO NO PUEDE Anoche, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, San Lorenzo perdió 4-3 como local ante Defensa y Justicia y sigue sin poder ganar bajo la tutela de Pedro Troglio. También ayer, por la Zona A, Banfield goleó 4-0 a Gimnasia (LP). Y antes, el domingo, Platense había superado 2-0 a Sarmiento de Junín como local, mientras River Plate venció 2-0 a Newells en Rosario. La programación de la Zona A se completa hoy con tres partidos: Patronato vs Talleres (19.15), Unión vs Atlético Tucumán (19.15) y Racing Club vs Argentinos (21.30).



GANÓ TIGRE Y CHAU RODO En tanto, por la Zona B, Tigre consiguió su primer triunfo del certamen al ganarle 2-0 como visitante a Barracas Central (tercera derrota consecutiva para el Guapo, que se quedó sin DT por la renuncia de Rodolfo De Paoli). Además, también ayer, Aldosivi superó 2-0 a Godoy Cruz en Mendoza. Antes, el domingo, Boca Juniors venció 2-1 a Rosario Central en cancha de Vélez. Y el sábado habían jugado: Arsenal 2-1 Huracán, Estudiantes (LP) 2-1 Lanús y Vélez 0-0 Independiente. Hoy se cierra esta tercera fecha de la Zona B con el duelo entre Central Córdoba y Colón (21.30). COPA LIBERTADORES Este martes comienza la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2022. Tres series se abrirán hoy: Everton de Chile vs Monagas de Venezuela (19.15), Millonarios de Colombia vs Fluminense de Brasil (21.30) y Plaza Colonia de Uruguay vs The Strongest de Bolivia (21.30). Mañana será la presentación de Estudiantes de La Plata, que se mide ante Audax Italiano de Chile. CHAMPIONS LEAGUE Otras dos series de Octavos de Final comenzarán esta tarde, siempre desde las 17.00 (hora argentina). En Londres, Chelsea recibirá al Lille de Francia, mientras en España, Villarreal será local ante Juventus. En el conjunto italiano es baja Paulo Dybala. PRIMERA B METRO Hoy se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura: desde las 21.10 horas, Los Andes recibe a UAI Urquiza (televisa TyC Sports). Ambos cayeron en la primera fecha y buscan su primera victoria en el certamen que lidera Comunicaciones con 6 unidades. LIGAS EUROPEAS En el cierre de la 26ª fecha de la Premier League, Manchester United venció 4-2 al Leeds de Marcelo Bielsa, mientras Wolverhampton superó 2-1 a Leicester. En Francia, Paris Saint Germain sostuvo su diferencia de 13 puntos con el escolta, Olympique de Marsella, que cayó 2-0 ante Clermont. En España, ayer se cerró la 25ª fecha: Celta de Vigo, con gol del argentino Franco Cervi, empató 1-1 con Levante. El domingo, en tanto, Barcelona goleó 4-1 a Valencia con un doblete de su último fichaje, Pierre Aubameyang. Finalmente, en Italia, Milan (56 puntos) se mantuvo en lo más alto de las posiciones a pesar de empatar 2-2 con Salernitana, dado que Inter perdió 2-0 con Sassuolo y que Napoli igualó 1-1 con Cagliari. SCHWARTZMAN NO PUDO El argentino Diego Schwartzman perdió 6-4 y 6-2 con el joven español Carlos Alcaraz (18 años), quien así se alzó con el ATP 500 de Rio de Janeiro. Tras este torneo, "el Peque" ganó una posición en el ranking mundial y se ubica 13º; mientras el europeo trepó nueve lugares y alcanzó ya el 20º puesto. Entre los argentinos, el principal ascenso fue el de Francisco Cerúndolo, que ganó 24 posiciones y quedó 76º, apenas por delante de Sebastián Báez (78º) y de su hermano Juan Manuel (79º).