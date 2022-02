Vecinos de Ruta 4 reclamaron más seguridad y servicios

Ayer hicieron un piquete a la altura del barrio Santa Brígida, reclamando la presencia del Intendente Abella. "No queremos que el próximo corte sea porque mataron a uno de nosotros", señaló una vecina a la que le robaron el domingo por la noche. Tal como estaba anunciado, ayer a partir de las 17 vecinos del barrio Santa Brígida lideraron el corte de ambas manos sobre Ruta 4, a la que se sumaron vecinos de las 18 urbanizaciones existentes en el corredor, entre barrios cerrados y clubes de campo con su propia seguridad privada. En diálogo con la prensa, los vecinos manifestaron que habían llegado a esa resolución, luego de la seguidilla de robos que había sufrido el propio barrio Santa Brígida y otros barrios del corredor, con la idea de parlamentar con el Intendente Abella quien no se presentó en el lugar. Entre ellos, se encontraba la víctima del último robo registrado el domingo a primera hora de la noche. La mujer, quien se encontraba con su esposo en la casa explicó que hacía sólo 3 meses que se había radicado definitivamente en el barrio "por seguridad". En la ocasión, fueron abordados por dos hombres armados quienes los maniataron y desvalijaron la casa de sólo dos ambientes y quincho, y se llevaron el botín en el auto familiar que, al tener rastreador satelital, el Volkswagen Polo gris fue encontrado esa misma madrugada en Maquinista Savio sobre una calle "donde había otros 3 ó 4 vehículos incendiados". Los vecinos explicaron que la ola de inseguridad en el corredor es creciente, y que los robos son cada vez más violentos: "No queremos que el próximo corte sea porque nos mataron a uno de nosotros", dijeron, y agregaron que el Destacamento Policial de Ruta 4 cuenta con un solo móvil de patrullaje, además de que en el propio destacamento no cuentan con elementos mínimos de trabajo: "Me atendieron correctamente, le ponen voluntad, pero ni sillas tienen: estuve más de 4 horas parada haciendo la denuncia… no podés ni ir al baño porque ni jabón tienen", agregó la vecina a quien asaltaron el domingo. Los vecinos manifestaron que el reclamo también es por falta de infraestructura. Entre otras cuestiones, mencionaron la poca cantidad de cámaras de vigilancia, la falta de alumbrado público en las urbanizaciones cerradas, y también la ausencia de servicios tales como red de agua potable y cloacas, entre otros. El corte, generó también momentos de tensión entre los propios vecinos del corredor que pedían pasar para llegar a sus hogares. De hecho, se generó un dispositivo en el que la policía desviaba el tránsito a la altura de Ruta 9, donde se encuentra la estación de servicio Shell, dando aviso del piquete a los automovilistas para que tomaran caminos alternativos. Finalmente, ya caído el sol, la medida fue levantada pasadas las 20:30 por los propios vecinos, quienes señalaron que redactarán un petitorio que pretenden entregar en mano al Intendente Abella.

"Necesitamos seguridad, nos roban todos los días", se leía en una de las banderas del corte.





El corte fue levantado alrededor de las 20:30, cuando ya había caído el sol.





Los vecinos señalaron que en los próximos días entregarán un petitorio en mano al Intendente.

#Ahora Corte total en Ruta 4 y El Resero. Unos 150 vecinos de aproximadamente 18 barrios del Corredor Ruta 4 manifiestan pidiendo Seguridad. Reportan un promedio de 2 robos semanales. Piden más personal de refuerzo e inversiones para el Destacamento Alto Los Cardales. pic.twitter.com/sPwjEBhpTL — Daniel Trila (@dantrila) February 22, 2022