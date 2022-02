Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ESQUINA DESCUIDADA Rawson y Liniers. Otra vez la misma historia .¿los dueños? Ausentes como siempre. Ellos no viven allí no les importa. Un desastre la supuesta vereda y el interior, juntadero de bichos y mugre", escribe Alicia.



REFUGIO A REPARAR "Solicito por favor publiquen mí inquietud por la reparación y puesta en valor del refugio de colectivos ubicado en Colectora Sur, entre las calles Maipú y Gavazzi, frente a la pasarela en el barrio Dallera. Su estado es de total abandono, careciendo, entre otras, cosas de iluminación y dando así una muy mala imagen no solo del barrio, sino también a la ciudad, ya que está a la vera de la Panamericana y es vidriera natural de la ciudad. Por lo dicho solicito a las autoridades pertinentes municipales y a la sociedad de fomento correspondiente se involucren en el tema para una pronta mejora y solución definitiva", nos escribe Carlos.



¿QUIÉN (A)PAGA LAS LUMINARIAS? "French entre Ricardo Rojas y colectora sur (Villanueva): la mitad de las luminarias permanecen prendidas las 24 horas. Reclamé a Edén y a la Municipalidad muchas veces pero nadie se hace cargo. El Estado dice que hay que ahorrar", muestra Beatriz.