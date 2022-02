PÉRDIDAS MILLONARIAS Un informe elaborado por entidades representantes de las principales cadenas productivas de Corrientes, estimaron una pérdida equivalente a unos 67.317 millones de pesos debido a los incendios en la provincia. Los empresarios de las cinco principales cadenas productivas de Corrientes, Arroz, Citricultura, Forestación, Yerba Mate, y Ganadería, hicieron un primer conteo sobre potenciales pérdidas por el fuego, actuales y en el corto plazo. Ante la magnitud de la crisis, el gobierno de Corrientes ya anticipó la eximición de impuestos para los pequeños y medianos productores y la postergación de vencimientos para los grandes. Según comentó el representante de la cadena citrícola Oscar Barbera, los productores de la provincia están reclamando a la administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que por lo menos se suspenda el pago del anticipo del Impuesto a las Ganancias que vence en mayo. "No vamos a tener plata para pagar", explicó el productor.



SOJA EN ALZA El contrato de soja para marzo de 2022 opera en US$ 594,32 por tonelada en el mercado de Chicago. Esto representa una suba del 0,28% (US$ 5,90) respecto al cierre del lunes. El trigo y el maíz también experimentan alzas similares. A raíz del clima seco que afecta a las zonas de producción de Argentina y Brasil, la soja cotiza en alza por cuarta sesión consecutiva y alcanza su nivel más alto en la última semana. Con respecto a los cereales, el contrato con vencimiento en marzo de este año del maíz, sube US$ 3,4 y la tonelada cotiza a US$ 261. En tanto que el contrato con vencimiento en marzo del trigo, registra un incremento de US$ 5,20 y cotiza a US$ 2981,10 la tonelada. El incremento de precios en el trigo y el maíz se produce por temor a que la agudización de la crisis geopolítica global desencadene en una interrupción del comercio en el Mar Negro, afectando el normal suministro de estas materias primas. PRÉSTAMOS EN CAMINO El Banco Mundial confirmó que tiene en carpeta en análisis para la Argentina que involucran fondos por u$s2.000 millones, informó el Ministerio de Economía. "El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, se reunieron esta tarde con el director de operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien confirmó que este organismo multilateral está avanzando en una cartera de aprobaciones para la Argentina que superarán los USD2.000 millones de fondos para este año, que se suman a los USD2.100 millones que se aprobaron en 2021", informó el BM. El comunicado señala que "durante el encuentro, Van Trotsenburg felicitó al ministro Guzmán por el crecimiento logrado en 2021 y reafirmó el apoyo del Banco Mundial (BM) para un desarrollo inclusivo en Argentina". MÁS REPROGRAMACIONES La protesta de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) obligó a empresas de aeronavegación a reprogramar más de 200 vuelos que afectaron a aproximadamente 30.000 pasajeros. Si bien el conflicto no provocó cancelaciones de vuelos, la protesta ocasionó múltiples inconvenientes a los usuarios porque algunos viajes se adelantaron y otros se atrasaron. La empresa Aerolíneas Argentinas, la más afectada por las reprogramaciones, como JetSmart y Flybondi, llamaron a los usuarios a chequear el horario de salida antes de ir al aeropuerto. Las medidas de fuerza continuarán hoy de 11 a 13 y de 17 a 19 horas y este jueves de 17 a 19 horas, según lo anunciado por el gremio. Aerolíneas debió reprogramar 103 vuelos, de los cuales 38 se adelantaron en sus horarios originales y el resto se los reubicó con un atraso de dos horas respecto al horario original.