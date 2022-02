Kicillof anunció la vacunación libre de terceras dosis para los mayores de 18 años

Hasta el momento, la vacunación libre era hasta los 30 años, algo que baja a los 18 desde este miércoles. La Provincia también prepara la segunda edición de "La noche de las vacunas" para el viernes. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que a partir de hoy la vacunación con la tercera dosis será libre para los mayores de 18 años en todo el territorio provincial. Así lo hizo al encabezar un acto con anuncio de obras, en el que destacó la labor de los 135 intendentes bonaerenses, más allá de las banderas políticas, a la hora de fomentar la campaña de vacunación. "Por suerte de los 135 no hay ningún intendente antivacunas", remarcó el gobernador. "A partir de mañana habrá refuerzo libre para todas las personas mayores de 18 años que hayan cumplido 4 meses desde que completaron su esquema inicial de vacunación. Buenos Aires Vacunate sigue llegando a cada bonaerense ¡Sumate para que todas y todos estemos protegidos!", resaltó el mandatario provincial. Hasta este martes, la vacunación en la provincia de Buenos Aires era libre para la tercera dosis hasta los 30 años, algo que ahora bajará a los 18 desde este miércoles. "Ya no hay excusas", aseguró el mandatario bonaerense al hacer el anuncio de la baja en la edad para poder recibir la vacuna sin necesidad de sacar un turno previo. Además, Kicillof destacó que en Buenos Aires también pueden vacunarse personas que no residan en el territorio, algo que se ha impulsado especialmente en las zonas elegidas para el turismo en época de verano. Para continuar con la campaña, la Provincia se prepara para una nueva "Noche de las vacunas", evento que tendrá lugar este viernes en 100 postas que extenderán su horario de atención hasta la medianoche.

