Conflicto en Ucrania: Biden anunció sanciones financieras a Rusia

Estados Unidos respondió así al reconocimiento de Vladimir Putin de dos repúblicas autoproclamadas en el este de Ucrania y a la decisión de trasladar tropas a la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que promulgará el "primer tramo" de sanciones a Rusia, en respuesta al reconocimiento de Vladimir Putin de dos repúblicas autoproclamadas en el este de Ucrania y su decisión de trasladar tropas a la región. El mandatario sostuvo que Estados Unidos impondría sanciones a las instituciones financieras rusas, la deuda soberana y las élites del país y sus familiares. "Participan en los juegos corruptos de las políticas del Kremlin y también deberían compartir el dolor", dijo Biden sobre las sanciones a las familias de élite de Rusia. La Casa Blanca también compartió una foto de la reunión de Biden con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, sobre la necesidad de proteger la soberanía ucraniana. Desde la Casa Blanca ya habían comenzado a referirse al despliegue de tropas rusas en Ucrania como una "invasión", y la palabra del mandatario estadounidense, Joe Biden, no hizo más que corroborarlo. El último domingo, el mandatario estadounidense ya había mantenido una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación. La tensión entre ambos países europeos mantiene en vilo al mundo entero, ante la posibilidad de una invasión por parte de los rusos. Pese a las sospechas, en Rusia aseguran que se mantienen abiertos a la vía diplomática, pero que si Ucrania llega a romper las relaciones "agravará la situación". El portavoz del Kremlin habló al respecto y subrayó que "sería una decisión lamentable que solo agravaría las cosas", mientras que afirmó que aún no planean desplegar tropas en las zonas de Donetsk y Lugansk, que fueron reconocidas por Vladimir Putin como "repúblicas independientes". Ambas ciudades pertenecen a la región de Donbás, en el este ucraniano, y su territorio fue tomado hace ocho años por separatistas prorrusos. En los últimos días, Estados Unidos también le advirtió a la ONU que una invasión rusa a Ucrania, a la cual definieron como "inminente", podría arrastrar abusos de derechos humanos como secuestros y torturas. El fuerte enfrentamiento entre Rusia y Ucrania existe desde el 2014, cuando se realizó la anexión de Crimea. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto ya dejó un saldo de más de 14 mil muertos desde su inicio.

