Efemérides del día de la fecha, 23 de Febrero

DÍA DEL TAMBERO

Instituido por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires a través del Decreto Nº 3.192 en el año 1968, en este día se conmemora la fundación de la Unión General de Tamberos y se reconoce la labor de los tamberos que contribuyen al desarrollo de una de las industrias más importantes del país.

La Unión General de Tamberos se fundó en el año 1920 con el propósito de defender los derechos de los trabajadores y "estimular y secundar la acción de los poderes públicos y la acción privada que tenga por objeto aumentar la prosperidad de la producción lechera".

FALLECE "PEPE" ARIAS

José Pablo Arias nació el 16 de enero del año 1900 en Buenos Aires. La primera vez que se subió a un escenario fue en el año 1916 cuando, luego de ser expulsado de la Escuela Naval Militar, se incorporó a la compañía De Rosas-Aranaz-Luis Arata. Cinco años después, integró la compañía de los hermanos César y Pepe Ratti y, posteriormente, en el año 1930, pasó a la compañía de Elías Alippi-Marcelo Ruggero-José Otal. Al año siguiente, creó su propia compañía en el Teatro Maipo, lugar en el que triunfó por sus actuaciones en las obras "De Canaro a Toscanini" y "La Gran vida de Pepe Arias".

En el año 1933 debutó en la gran pantalla en la película "¡Tango!", primer film argentino con sonido, interpretando a "Pepe el Bonito". A lo largo de los años, se destacó en las películas "Puerto Nuevo" (1934), "El pobre Pérez" (1937), "Kilómetro 111" (1938), "El haragán de la familia" (1940), "La guerra la gano yo" (1943) y "Mercado de abasto" (1955). Por otro lado, en el año 1934, debutó en la radio y, con el tiempo, trabajó en Radio Stentor, El Mundo, Splendid, Belgrano y Radio Carve de Uruguay. En el año 1942, fue galardonado con el Premio Municipal a mejor actor dramático por su actuación en "Ovidio" de Laurent Doillet en el Teatro Odeón.

Falleció en el año 1967 en Buenos Aires.

SE LANZA "I WANT YOU TO KNOW"

Un día como hoy en el año 2015, Zedd y Selena Gomez lanzaban el sencillo "I want you to know". Perteneciente al álbum "True Colors" (2015) y compuesto por el Dj ruso-alemán y la cantante estadounidense junto a Ryan Tedder y Kevin Nicholas Drew, la canción fue la primera colaboración de los artistas: "Conocí a Selena por azar y le dije: ´Deberías cantar en mi álbum, tal vez haya alguna canción que se adapte a ti´. Le mostré todos los sencillos y le gustó mucho ´I want you to know´. La grabamos y nunca probé a nadie más".