La contaminación del aire puede afectar la calidad del esperma, advierte un nuevo estudio

(Infobae) Los hombres que viven en ciudades muy contaminadas tienen espermatozoides más débiles, según un nuevo estudio. Investigadores chinos, que analizaron las células haploides de casi 34.000 hombres, creen que combatir el aire tóxico podría aumentar la fertilidad masculina. Sus resultados mostraron que la motilidad de los espermatozoides, su capacidad para nadar, era peor en los hombres de las ciudades más contaminadas. Sin embargo, no tenían menos esperma. El recuento de espermatozoides se ha desplomado desde la década de 1970, según muestran estudios en Europa, América del Norte y Australia. Los niveles de motilidad también han disminuido. Los científicos han sugerido que los niveles más altos de contaminación podrían estar en parte detrás de la tendencia, descrita como una "advertencia seria de salud pública". El nuevo estudio observacional, publicado en la revista JAMA Network Open, "se suma a la base de evidencia", dijeron expertos en fertilidad. El trabajo examinó el esperma de hombres cuyas esposas se sometieron a un tratamiento de fertilidad, procedían de 130 ciudades de China y habían asistido a la clínica de fertilidad del Noveno Hospital Popular de Shanghái. Aproximadamente la mitad de los hombres tenían sobrepeso u obesidad (49 por ciento) y una cuarta parte fumaba (28 por ciento), lo que puede reducir el conteo de espermatozoides. Los investigadores utilizaron un método aprobado por la Organización Mundial de la Salud para analizar la calidad del esperma de los hombres. Se utilizaron registros oficiales sobre la calidad del aire para verificar los niveles de contaminación del aire donde vivían hasta 90 días antes. La exposición media a PM2.5 (partículas diminutas que suelen producir los automóviles, camiones y autobuses) fue de 46,05 µg/m3. Esto está muy por encima de los niveles de Nueva York, donde es de alrededor de 12 µg/m3 por día, pero puede aumentar hasta 30 µg/m3, y en Londres, con un promedio de 13,3 µg/m3. Las pautas de la OMS dicen que los niveles de PM2.5 no deben exceder una media de 5 µg/m3 al año, o 15 µg/m3 todos los días. En Europa y el Reino Unido, el límite legal es de 25 µg/m3. Los hombres del estudio se dividieron en cuatro grupos, según la contaminación de sus áreas. Los hombres chinos que vivían en las áreas más contaminadas tenían un 52 por ciento de motilidad en promedio, lo que significa que poco más de la mitad de su esperma podía moverse correctamente. A modo de comparación, las tasas fueron de casi el 60 por ciento en el grupo en el otro extremo de la escala. Esto estaba dentro del rango saludable de la OMS de entre 40 y 80 por ciento. Usando los datos, los investigadores calcularon que los altos niveles de PM2.5 se asociaron con una caída del 3,6 por ciento en la motilidad de los espermatozoides. Y los altos niveles de PM10, que también pueden incluir sitios de construcción de polvo, se combinaron con una caída del 2.4 por ciento. En el estudio, Yan Zhao, estudiante de doctorado en la Universidad de Fudan, y otros coautores escribieron que los hallazgos "sugieren que las medidas de control para reducir la exposición a la contaminación del aire pueden ayudar a aumentar la fertilidad masculina. "La evidencia anterior ha demostrado que la exposición a PM podría interrumpir la síntesis (fabricación) de proteínas necesarias para la movilidad de los espermatozoides. Especulamos que la exposición a PM durante este período clave puede alterar la expresión de los genes involucrados en (el crecimiento)", dijeron. El profesor Allan Pacey, un experto en fertilidad de la Universidad de Sheffield que no participó en el estudio, aseguró en diálogo con Daily Mail que se trataba de "una prueba más de un vínculo potencial entre la contaminación y el esperma de peor calidad". "Este documento se suma a la base de evidencia que sugiere que el vínculo es real y es impresionante porque utiliza datos de calidad del semen de más de 30 000 hombres", explicó.