Murió el cantante Mark Lanegan, cofundador de Screaming Trees

El músico también formó parte de bandas como Queens of the Stone Age y The Gutter Twins. Mark Lanegan falleció este martes en su casa de Killarney, Irlanda, a los 57 años. La noticia se dió a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter. "Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años. No hay más información disponible en este momento. Pedimos Por favor respete la privacidad de la familia", se lee en la cuenta de Twitter del músico. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Lenegan, pero hace unos meses atrás allegados comentaron que el artista estadounidense se había quedado sordo tras contraer Covid-19 y que no se había recuperado completamente por lo que debió ser internado nuevamente, pasando meses en cama, entrando y saliendo del coma. El artista fue una gran figura del grunge estadounidense, además de su carrera como solista, fue líder de la banda Screaming Trees y en algún momento de su carrera formó parte de las bandas Mad Season, The Gutter Twins, Soulsavers, The Twilight Singers y Queens of the Stone Age. Incluso colaboró con Manic Street Preachers en el disco The Ultra Vivid Lament.



Fuente: https://www.minutouno.com/