BTS "Permission To Dance on Stage" en Argentina; entradas, cines y horarios

Cada vez falta menos para el estreno mundial de "Permission To Dance on Stage", el show mundial de BTS que podrá verse en varios países el próximo sábado 12 de marzo, inclusive en Argentina y este martes 22 de febrero comienza la preventa de entradas. Por motivos de la pandemia de Covid-19, V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope no realizarán una gira presencial pero el evento, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Seul, pero sí podrá verse en vivo en las salas de cine de Cinemark Hoyts y Cinépolis en varias ciudades y provincias de Argentina. Preventa, cines y precios para ver el show de BTS en Argentina En Argentina la preventa inició este martes 22 de febrero. Si bien estaba estipulado que se realizara a las 12 del mediodía, algunos cines como Cinépolis puso la preventa al público para el cine de Recoleta a la madrugada agotando en segundos las entradas, en la Ciudad de Buenos Aires. Ya están habilitadas las entradas para los cines Cinépolis de: Avellaneda, Pilar y Luján. En tanto, Cinemark Hoyts habilitó la venta para sus cines en Unicenter, Abasto, Quilmes, Morón y Temperley en horas del mediodía, agotando todas las funciones de las 14.30, 14.40, 14.50, 18.30, 18.40 y 18.50. Según informaron en las redes sociales de Cinemark Hoyts "las entradas se irán habilitando en la web en el transcurso del día", por lo que ARMY no tendrá otra opción que insistir con el F5. ¿En qué cines se puede ver el show de BTS? Los cines que proyectarán "Permission to Dance on Stage" serán: BTS en Hoyts - Hoyts Abasto - Hoyts Temperley - Hoyts Patio Olmos - Hoyts Quilmes - Cinemark Malvinas Argentinas - Hoyts Unicenter - Hoyts Morón BTS en Cinépolis - Avellaneda - Pilar - Luján ¿Dónde y cómo comprar las entradas de BTS? - En cines Hoyts Las entradas se pueden comprar por la web (https://www.cinemarkhoyts.com.ar) donde se deberá elegir el cine y el horario El precio de las entradas es de $850 + $50 por cargo de servicio si se compra de forma online con tarjeta de crédito. Para ahorrar tiempo se recomienda crear una cuenta con un usuario, mail y datos personales. Al ser una preventa no se aceptan códigos de descuento. En cines Cinépolis Las entradas se pueden comprar con tarjeta de crédito por la web (https://cinepolis.com.ar) o en las boleterías con efectivo, débito y crédito, una vez que haya empezado la venta. El precio de las entradas será el precio de la entrada general de cada complejo.



Fuente: https://www.minutouno.com/