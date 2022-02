Ondas sonoras, nueva interfaz y más participantes: así serán las nuevas llamadas de WhatsApp

WhatsApp anunció una nueva actualización de su app. La plataforma de mensajería expresó que en la misma aparecerá una nueva característica que ayudará a mejorar las llamadas grupales, foco central de la actualización. En las próximas semanas, WhatsApp actualizará la interfaz de las llamadas grupales. Entre otras funciones nuevas, los usuarios podrán modificar los colores, la amplitud de sonido, administrar los micrófonos de los participantes y la configuración de pantalla. En cuanto a los participantes, el máximo seguiría siendo de ocho en una llamada pero no hay que descartar que esa cifra aumente en los próximos meses. Sin embargo, antes de lanzar de forma oficial la actualización para las llamadas grupales, primero se hará una especie de prueba piloto. La misma se realizará también con las llamadas, pero de forma individual, en la aplicación de escritorio. "Para asegurarnos de que disfrutes de una experiencia confiable y de alta calidad, lanzamos primero las llamadas individuales en la aplicación WhatsApp Escritorio. Próximamente ampliaremos esta función para incluir llamadas y videollamadas grupales", explicaron desde la aplicación. Cómo son las ondas sonoras, novedad de la actualización Tal como se mencionó al principio del texto, una de las novedades que traerá la actualización es la posibilidad de observar la amplitud de sonido de cada uno de los participantes de la llamada. Esta observación se podrá llevar a cabo a través de nuevas ondas sonoras que estarán disponibles en las nuevas llamadas de WhatsApp. Estas ondas en cuestión se utilizarán para saber exactamente quién está hablando, herramienta que puede servir cuando se dificulta precisamente distinguir quien es el hablante en una llamada particular. Además, las ondas sonoras ayudan a comprobar si alguien tiene un ruido de fondo excesivo, ya que se activará la animación y se podrá solucionar el problema muteando el micrófono correspondiente. La fecha de la actualización todavía no está definida. No obstante, la única certeza es que saldrá primero para los dispositivos iOS, ya que en su versión beta se pudo observar la pantalla de confirmación de trabajo en la nueva interfaz.



Fuente: https://la100.cienradios.com/