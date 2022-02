El sampedrino marcó los dos tantos de Villa Dálmine en este inicio de campeonato y llegó a 6 goles en 17 partidos desde su regreso al club. Además, en Rafaela convirtió por primera vez en condición de visitante. A comienzos de septiembre de 2017, mientras el plantel de Primera regresaba de una semana de pretemporada en Balcarce, la Cuarta División de Villa Dálmine goleó 5-2 a Almagro con cinco tantos de Francisco Nouet. Esa actuación llamó la atención del cuerpo técnico encabezado por Felipe De la Riva y, así, el sampedrino, que por entonces tenía 19 años, se ganó la citación a entrenar con los profesionales. Meses después, el 2 de febrero de 2018, "Pancho" debutó en Primera en aquel empate 1-1 con Instituto en Córdoba que quedó en la memoria de todos porque el árbitro Julio Barraza marcó el final del partido justo cuando Nouet, con la camiseta número 17, se escapaba solo hacia el arco rival en tiempo adicionado. Para entonces, el zurdo ya era también el goleador de la Reserva Violeta. Sin embargo, terminaría teniendo escasas opciones para mostrarse en Primera y, por ello, en busca de rodaje, pasó a préstamo a Flandria en dos temporadas consecutivas. Sin embargo, la segunda cesión fue interrumpida a mediados de 2021, cuando Marcelo Franchini buscaba variantes para reforzar el plantel al término de la primera rueda del pasado campeonato. La opción le cerraba por dos cuestiones al DT: por un lado, "Pancho" no ocupaba plaza de refuerzo (por tener contrato vigente por el club); y por el otro, en el Canario jugaba mucho sobre la izquierda y podía cumplir con la función que Franchini pretende en los extremos de su esquema 4-3-3. Así, en el arranque de aquella segunda rueda del Campeonato 2021, Nouet fue titular. Y en la cuarta fecha marcó su primer gol en la Primera Violeta, ante Brown de Adrogué. Después repetiría frente a San Telmo, Ferro Carril Oeste y Barracas Central, para culminar con 4 tantos en 15 partidos (en cuatro de ellos ingresó como suplente, dado que Franchini terminó optando por Fernando Bersano como extremo izquierdo). Y ahora, en el comienzo del Campeonato 2022, a pesar de algunas dudas sobre su inserción en la alineación titular por parte del entrenador, el sampedrino (ya con 23 años) ha aprovechado al máximo la oportunidad de arrancar el torneo en el once inicial: le marcó a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el debut y repitió luego ante Atlético de Rafaela en la segunda fecha, en lo que fue su primer grito fuera de Mitre y Puccini. De esa manera, convirtió en las últimas tres presentaciones oficiales del Violeta y desde que volvió al club tras su préstamo en Flandria, su registro es de 6 conquistas en 17 partidos. Números que le dejan un promedio de un gol cada tres encuentros, aproximadamente. Una media nada despreciable. "Estoy contento en lo personal, pero también contento porque el equipo hizo un muy buen partido", señaló Pancho a la salida de los vestuarios del estadio de Atlético de Rafaela, luego del empate 1-1. "Uno siempre quiere hacer goles para ayudar al equipo. Ojalá pueda seguir convirtiendo y que el equipo se encuentre con la victoria y se mantenga en la positiva", agregó en diálogo con FM Radio City, antes de dedicarle este buen presente "a Héctor Fillopski, que siempre nos bancó a los juveniles que venimos de las inferiores del club" En cuanto al empate que obtuvo el Violeta en su visita a La Crema, Nouet destacó la presentación: "Tácticamente lo planteamos muy bien. Nos pusimos en ventaja y supimos controlarlos. Ellos no estaban haciendo nada cuando llegaron al empate. Pero cualquier mínimo error se paga caro en esta categoría". Ahora, tras el empate en Rafaela, Villa Dálmine recibirá el domingo a Santamarina de Tandil desde las 17.00 horas en busca de su primera victoria del campeonato. Y para ese objetivo, el aporte goleador del sampedrino asoma fundamental.

EL GRITO SAGRADO: “PANCHO" INICIA LA CELEBRACIÓN DE SU GOL ANTE ATLÉTICO DE RAFAELA EN EL MONUMENTAL DEL BARRIO ALBERDI.