Breves: Deportivas

GANÓ RACING Con el campanense Leonardo Sigali como titular, Racing Club venció anoche 3-0 a Argentinos Juniors en el cierre de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. De esa manera, La Academia consiguió su primer triunfo en el certamen y, además, le cortó el arranque perfecto al Bicho, que sumaba dos victorias en dos presentaciones. Entonces, ahora, los líderes de la Zona A son Platense y Unión (que ayer superó 1-0 a Atlético Tucumán), ambos con 7 unidades. Por su parte, los dirigidos por Fernando Gago suman 5 tras su victoria ante los de La Paternal. En tanto, en el otro encuentro de este grupo jugado ayer, Patronato y Talleres igualaron 0-0 en Paraná.



COLÓN SE PRENDE El campeón de la Copa de la Liga 2021 arrancó también de muy buena forma el certamen 2022: ayer derrotó 2-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero y ahora, con 7 puntos, comparte el segundo puesto de la Zona B con Boca Juniors, apenas dos unidades por debajo de Estudiantes de La Plata, que marcha con puntaje ideal (9). EL PINCHA SE COPA Por la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2022, Estudiantes de La Plata enfrentará esta noche como visitante a Audax Italiano de Chile (21.30 horas; ESPN). Además, hoy también jugarán: Bolívar de Bolivia vs Universidad Católica de Ecuador, América de Brasil vs Guaraní de Paraguay y Barcelona de Ecuador vs Universitario de Perú. Ayer, en tanto, se enfrentaron: Everton de Chile 3-0 Monagas, Millonarios de Colombia 1-2 Fluminense y Plaza Colonia de Uruguay 2-0 The Strongest de Bolivia. COPA ARGENTINA Este miércoles se pone en marcha la edición 2022 de la Copa Argentina. El primer duelo comenzará a las 19.10 horas y enfrentará a Lanús, equipo de Primera División, con Defensores de Cambaceres, conjunto de la Primera D. Posteriormente, desde las 22.10, habrá clásico mendocino entre elencos de la Primera Nacional: Independiente Rivadavia se medirá frente a Gimnasia. Ambos partidos serán transmitidos por TyC Sports. Por su parte, Puerto Nuevo todavía no tiene fecha para su enfrentamiento de primera ronda ante Estudiantes de La Plata. CHAMPIONS LEAGUE Por los Octavos de Final, Chelsea de Inglaterra superó ayer 2-0 como local al Lille de Francia, mientras Villarreal (con Rulli, Foyth y Lo Celso como titulares) igualó 1-1 ante Juventus en España. Hoy culminarán los partidos de ida de esta instancia con otros dos duelos: Benfica vs Ajax y Atlético Madrid vs Manchester United (ambos encuentros inician 17.00; transmiten ESPN y Fox Sports). CHACARITA, SIN DT Apenas dos fechas dejó pasar la dirigencia de Chacarita para ponerle punto final al ciclo de Federico Arias como entrenador Funebrero. El conjunto de San Martín cayó 4-2 ante Almirante Brown en el debut y luego, el pasado sábado, igualó 0-0 con Gimnasia de Jujuy como local. Igualmente, el DT se va con un total de doce partidos dirigidos, en los que solamente pudo sumar cuatro empates. Entre los posibles reemplazantes suena fuerte la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi. EMPATE SIN GOLES En el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Los Andes igualó 0-0 como local frente a UAI Urquiza (tuvo como titular al mediocampista campanense Santiago Prim). Así, ambos siguen sin poder ganar todavía.

