En el inicio del Open, la campanense, de apenas 13 años, fue la mejor nadadora nacional de la prueba con un tiempo de 8m52s52. Además, fue octava en los 100 metros libres. Con todavía 13 años, la campanense Agostina Hein ha alcanzado un rendimiento que le permite estar ya en el primer nivel de la natación argentina. Lo confirmó ayer, consagrándose Campeona Argentina Absoluta en 800 metros libres. Fue en el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, donde este miércoles comenzó el Campeonato Argentino Absoluto Open que se realiza junto al Campeonato República de Natación 2022 para las categorías Juveniles 2 (17-18 años) y Junior (19-21 años). Allí, la joven de nuestra ciudad fue la mejor nadadora nacional en los 800 metros libres, prueba en la que compitió recién por segunda vez en su incipiente carrera. La anterior había sido durante el Campeonato de la República de Cadetes, cuando había establecido un tiempo de 8m52s56, quedando a 24 centésimas del récord de la categoría que le pertenece a Delfina Pignatiello. Ayer mejoró esa marca al frenar el cronómetro en 8m52s52, su nuevo récord personal para la prueba (quedó a 20 de la plusmarca de su categoría). Y con ese tiempo se consagró Campeona Argentina Absoluta, superando por casi diez segundos a la santafesina Candela Giordanino (18 años) y por casi quince segundos a la cordobesa Martina Urgelles (17 años). La ganadora de la carrera fue la experimentada chilena Kristel Kobrich (37 años), representante del Club Municipalidad de Córdoba. La nadadora trasandina, que participó de cinco Juegos Olímpicos, completó los 800 metros libres en 8m37s86 y fue la mejor entre las 28 participantes que tuvo la especialidad. La otra prueba que Hein disputó ayer en este Open Argentino fueron los 100 metros libres. Por la mañana afrontó la eliminatoria (en 800 no hubo) y la superó con solvencia: con 59s54 registró el quinto mejor tiempo entre 75 participantes. Así clasificó a la final, carrera que debió afrontar poco después de completa los 800 metros libres. Y ese desgaste lo pagó: con 1m01s30 culminó en el 8º puesto, a poco más de cuatro segundos de la ganadora, Andrea Berrino (28 años; 57s22). El podio lo completaron Lucía Gauna (19) y María Ruggiero (20), quienes también nadaron por debajo de los 58 segundos. "El balance fue excelente. Todas las fichas estaban puestas en los 800 metros libres y en tratar de llegar al récord nacional de Cadetes. Quedamos a 20 centésimas, con otra muy buena marca y Agos sumó la experiencia de correr con chicas más grandes y con mejores tiempos. Y demostró estar a la altura de lo que es una competencia de mayores", señaló su entrenador, Sebastián Montero. Las competencias más rápidas, de 50 y 100 metros libres, no son, al menos por ahora, la especialidad de Agostina, dado que requieren de una preparación física a la que ella, por su joven edad, todavía no se ha sometido. Igualmente, en este Argentino Open, la campanense está anotada para participar de los 50 libres (está preclasificada 24ª entre 91 nadadoras) y también en los 400 metros libres (6ª entre 39). Ambas pruebas, que cuentan con eliminatorias por la mañana y finales por la tarde, se desarrollarán recién el sábado, en la última jornada de este torneo que ha coronado a Hein, por primera vez, como Campeona Argentina Absoluta.

HEIN, CON LA CHILENA KRISTEL KOBRICH, DE 37 AÑOS Y CINCO VECES OLÍMPICA, QUIEN SE QUEDÓ CON LA PRUEBA. TERCERA FUE LA SANTAFESINA GIORDANINO.





LA NADADORA DE NUESTRA CIUDAD QUEDÓ A 20 CENTÉSIMAS DE QUEBRAR EL RÉCORD NACIONAL DE CATEGORÍA CADETES DE DELFINA PIGNATIELLO.