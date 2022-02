Por la crisis con Rusia rige el estado de emergencia nacional en Ucrania

El Consejo Nacional de Seguridad ucraniano aprobó la declaración de estado de emergencia en todo el territorio, excepto dos regiones del este que se encuentran en ese status desde 2014. El proyecto de ley fue aprobado por el parlamento de Ucrania introduce controles de documentos personales y otorga al gobierno el poder de imponer un toque de queda si es necesario. Dicta restricciones a una variedad de servicios de comunicación digital y de radio, lo que, según el gobierno, podría agravar la situación. A los reservistas militares no se les permitirá salir del país y además se está reclutando para el ejército regular, mientras se preparan para una posible invasión. La medida se adoptó justo cuando el país insta a los millones de ciudadanos ucranianos que residen en Rusia a abandonar el país de inmediato. Muchas de ellos tienen familia en ambos países. El Reino Unido anunció que proporcionará un mayor apoyo militar a Ucrania, en forma de armas defensivas y ayuda no letal, y los países occidentales y sus aliados impusieron sanciones a los bancos y parlamentarios rusos, a medida que la crisis se intensificaba. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, habló con la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, para coordinar las medidas económicas que ambos países están tomando contra Rusia, comunicó el Departamento de Estado norteamericano. Durante la llamada con su homóloga del Reino Unido, Blinken condenó la decisión de Rusia de enviar tropas a las áreas controladas por los rebeldes en el este de Ucrania y afirmó la posición de Estados Unidos de que esas áreas son parte del territorio soberano de Ucrania. Lista para invadir El Pentágono cree que las fuerzas armadas rusas "están listas" para atacar en Ucrania "en cualquier momento". Así lo informó el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, John Kirby. En una conferencia de prensa, el funcionario dijo que Rusia envío más soldados a Donetsk, al este de Ucrania, aunque aún no han avanzado más lejos de allí. Kirby remarcó que no pueden "ser muy específicos, sobre el número ni qué tipo de formaciones tienen allí, ni sus capacidades" pero que creen "de verdad que esto está sucediendo".