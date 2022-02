Efemérides del día de la fecha, 24 de Febrero

DÍA DEL MECÁNICO AUTOMOTOR Impulsado por Adolfo García, Secretario General del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) e instituido en el año 1947, en este día se homenajea a los mecánicos por su dedicación diaria para dejar a los vehículos en condiciones para que el traslado sea seguro: "Los mecánicos argentinos instalaron esa fecha como un fuerte sentido gremial, ya que el 24 de febrero de 1947, el SMATA llevaba dos años de trabajo sindical intenso decidiendo esa fecha como el ´Día del Mecánico". A su vez, esta fecha coincide con las elecciones presidenciales del año 1946, en las que fue electo presidente Juan Domingo Perón: "El arribo del Justicialismo al poder político trajo aparejado un nuevo concepto de soberanía política, basada en la soberanía popular" estaba escrito en el documento que el sindicato presentó para justificar su propuesta ante las autoridades.



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA ARTEMIO FRANCHI Hace 29 años la Selección vencía 5-4 a Dinamarca, desde el punto de penal, y se consagraba campeón de la Copa Artemio Franchi. El equipo dirigido por Alfio Basile e integrado por Sergio Goycochea, Darío Franco, Leonardo Rodríguez, Diego Simeone, Claudio Caniggia y Gabriel Batistuta, arribó a esta competencia tras salir campeón de la Copa América 1991. Por su parte, Dinamarca llegó a este torneo después de consagrarse campeón de la Eurocopa 1992. El partido se disputó en el Estadio José María Minella (Mar del Plata), donde un gol en contra de Néstor Craviotto puso en ventaja al rival. Aún así, unos minutos después, una impecable jugada de Simeone, Batistuta y Caniggia selló el empate con un gol de "El Pájaro". Así, el campeón se definió desde el punto de penal. Luego de que Lars Elstrup, Diego Maradona, Johnny Molby, Gabriel Batistuta, Brian Steen Nielsen y Diego Simeone convirtieran, "Goyco" atajó el remate de Kim Vilfort y Alejandro Mancuso puso en ventaja a la albiceleste. Sin embargo, Brian Laudrup empató y el palo le dijo que no a "Cani" dándole esperanzas a los daneses. No obstante, Goycochea atajó el pelotazo de Bjarne Goldbæk y Julio Saldaña convirtió el gol que decretó la victoria argentina. Este fue el último título de Maradona con la Selección; a lo largo de su carrera jugó 91 partidos, convirtió 34 goles y se consagró campeón del Mundial Juvenil de Japón 1979, el recordado Mundial México 1986 y la Copa Artemio Franchi.



SE LANZA "BELLYACHE" Un día como hoy en el año 2017, Billie Eilish lanzaba el sencillo "Bellyache". Perteneciente al EP "Don´t smile at me" (2017) y compuesto por la cantante estadounidense junto a su hermano Finneas O´Connell, la canción escrita desde una perspectiva ficticia abarca "el concepto de la culpa": "La parte que dice ´Pensé que me sentiría mejor, pero ahora tengo dolor de estómago´ trata de que sabes que eres el peor pero no te importa".