Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 24/feb/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 24/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Semanario del Pescador:

Excelente variada y bogas por el Guazú

Por Luis María Bruno Breves: Deportivas

24 de Febrero de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Semanario del Pescador:

Excelente variada y bogas por el Guazú

Por Luis María Bruno







En esta oportunidad, la jornada de pesca se gestionó a través de la insistencia de Sebástian Sandoval de 5 años, con quien habíamos estado pescando allá por octubre del año pasado, por lo cual su papá Gustavo Sandoval se comunicó conmigo y me solicitó realizar una nueva salida de pesca en familia. De esta manera coordinamos el día y horario de salida, teniendo siempre muy en cuenta que para salir de pesca con la familia y más con los chicos, hay que tener más que nunca presente el estado del tiempo y de los vientos. Simplemente para que la jornada sea más que placentera, no tengamos ningún contratiempo y los más chicos no se asusten por efecto de la marejada producida por los vientos. De esta manera, promediando las ocho de la mañana, emprendimos el viaje junto a la familia Sandoval compuesta por mamá Daniela, papá Gustavo, Sebástian de 5 años y su hermano mayor Máximo de 7 años. Nuestra primera parada, como de costumbre, fue para proveernos de unas excelentes porciones de carnadas en morenera El Toro de Ruta Provincial 6 y Calixto Dellepiane en Campana. Después de una media hora de viaje, llegamos a la guardería del Camping Recreo Keidel, donde mantengo en guarda mi embarcación Gino. Como siempre un placer ver la emoción de los chicos con los preparativos de la embarcación y posterior bajada de la misma al agua. Salimos entonces a marcha lenta, aguas abajo del Paraná Guazú, buscando en principio un sector donde pueda ser fructífera la pesca de bagres amarillos, blancos y algunos lindos pati, simplemente para mantenerlos atentos y activos a los chicos con los piques y así además de entretenerse empiecen a querer más a esta hermosa actividad. Habiendo seleccionado un sector que nos podía dar buenos resultados fondeamos en una profundidad media de unos siete metros. En principio nos dispusimos al armado de equipos, Gustavo, por su parte, tenía menuda tarea: el armado de equipos para toda la familia, pero finalmente ya con todas las líneas en el agua y por suerte habiendo dado con el lugar justo, los encarnes realizados con pulpitos de lombrices en los equipos de los más chicos tuvieron respuestas inmediatas de hermosos bagres amarillos y algunos pati. Entre sonrisas y emociones Sebástian y Máximo estaban realizando una buena cosecha de estos ejemplares, mientras que Gustavo también dedicado a la variada al igual que Daniela, daba con un hermoso ejemplar de bagre blanco que promedió el kilo y medio de peso y Daniela al igual que los chicos demostraba sus dotes de buena pescadora con los bagres amarillos de la zona. Por mi parte, habiendo realizado encarnes con maíz fermentado y masa en busca de las bogas solo estaba recibiendo algunos toques muy imperceptibles, por lo que obligadamente pescaba con la caña en mano y de esta manera fue que prendí la primera boga de esta jornada la que promedió los tres kilos de peso. Seguidamente fue Gustavo que también logró otro hermoso ejemplar de boga y quien no se quedó atrás fue Daniela, la que dando cátedra arrimó más que cansada a la embarcación para ser boneteada como corresponde, a otro ejemplar de boga de las parrilleras. La jornada continuó con piques y buenas capturas tanto de bagres como de bogas de las cuales pudimos lograr la captura de una media docena de buenos portes y algunas más que fueron regresadas a su hábitat como corresponde por no dar ni el peso ni la medida. Promediando las 16 horas el pique se cortó y esto nos empezó a marcar el momento del regreso, teniendo ya la pesca hecha prácticamente y tratando de que los más chicos no se aburran por falta de piques. De regreso entonces por el majestuoso Paraná Guazú y disfrutando de los hermosos paisajes que nos brindan nuestras islas en esta época del año, podemos decir misión cumplida. Los chicos regresaban durmiendo pero sumamente felices por la jornada vivida, que seguramente como nos ha pasado también a nosotros a esa edad quedará guardada en su memoria para siempre. A Gustavo y Daniela mil gracias nuevamente por esta tercera salida de pesca en familia y dejarme compartir con ustedes esta experiencia con sus hijos y por su amistad de siempre. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz por el mes de Febrero lo encontrás como siempre todos los jueves pero en el horario de 21 a 22 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. En nuestro programa televisivo Nº 920 de esta semana en nuestro canal de YouTube, te mostramos todo lo comentado en esta nota, en compañía de la familia Sandoval y como ya es tradicional nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com las 24 horas.

Con muy buenos portes de bogas nos recibió el Guazú.





Los más chicos se divirtieron muchísimo con la pesca variada.



P U B L I C I D A D