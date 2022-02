Mutual Policial de Formosa, con Ramsés Cascú como titular, logró cuatro triunfos y es líder de la competencia. En tanto, River Plate sumó tres victorias y avanzó al 7º puesto con su trío de jugadores también formados en el Club Ciudad de Campana. El tercer tour de la Liga Argentina de Voleibol se desarrolló en Concepción del Uruguay y volvió a mostrar a los jugadores campanenses con gran nivel de participación en sus respectivos equipos. El central Ramsés Cascú sigue siendo importante para Mutual Policial de Formosa, conjunto que comparte la cima de la tabla de posiciones con Ciudad de Buenos Aires (ambos suman 35 puntos, aunque "Muni" tiene un partido menos). El jugador de nuestra ciudad, formado en el Club Ciudad de Campana, sumó 10 puntos en la derrota 3-1 ante Ciudad de Buenos Aires. Después de esa caída, el elenco formoseño ganó sus siguientes cuatro compromisos por 3-0, con buenos aportes de Cascú: 7 puntos ante UVT; 9 frente a Monteros de Tucumán; 12 contra Defensores de Banfield; y finalmente 3 ante Paracao. Por su parte, el joven equipo de River Plate cerró su paso por Concepción del Uruguay con 3 victorias y 2 derrotas, lo que le permitió llegar a los 19 puntos y avanzar hasta el 7º puesto. Para ello han sido claves las prestaciones de otros dos jugadores formados en el CCC: el opuesto Jonas Ponzio y el punta Giuliano Turcitu. En tanto, el armador Juan Manuel Giulietti suma a la causa ingresando como relevo. En el 3-1 ante Paracao se vio lo mejor de Ponzio y Turcitu: anotaron 23 y 18 puntos, respectivamente. Luego, los Millonarios vencieron 3-0 a Gigantes (15 y 9 para Ponzio y Turcitu), cayeron 3-0 con UPCN de San Juan (7 y 9 para los exTricolores) y Once Unidos de Mar del Plata (10 y 10) y finalmente superaron 3-0 a Obras de San Juan (con 12 y 4 de Ponzio y Turcitu). El cuarto y último tour de la máxima competencia que tiene el vóley nacional se desarrollará del 10 al 17 de marzo. Esta etapa definirá el ordenamiento final de las posiciones de la fase regular y establecerá los cruces de playoffs en busca del título. Antes de ese último tour, del 2 al 6 de marzo, se disputará el Campeonato Sudamericano de Clubes en Ginásio do Riacho, en Contagem (Brasil), donde el siete veces campeón Sada Cruzeiro será el anfitrión de la competencia. Allí dirá presente el campanense Ramsés Cascú, dado que Mutual Policial de Formosa integra el Grupo C junto a Volei Renata de Campinas (Brasil) y San Martín (Bolivia).

