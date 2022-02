Breves: Deportivas

ARRANCA LA CUARTA

Esta noche, desde las 21.30 horas, Huracán será local frente a Vélez en un partido correspondiente a la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, que marcará el inicio de la cuarta fecha del certamen. El Globo de Parque Patricios necesita recuperarse de las dos últimas derrotas que sufrió de manera consecutiva, mientras el Fortín de Liniers llega a este encuentro con 4 puntos luego de igualar 0-0 con Independiente.

LANÚS GOLEÓ A CAMBA

En el inicio de la Copa Argentina 2022, Lanús marcó diferencias ante Defensores de Cambaceres en los últimos 20 minutos de juego. Ganaba desde los 30 de la primera parte con un penal convertido por Juan Manuel López, pero en el tramo final del encuentro, otros dos goles del "Flaco" y tantos de Aude y Orozco le permitieron redondear un abultado 5-0 sobre el conjunto de Ensenada, que actualmente milita en la Primera D. En el otro duelo de anoche, Independiente Rivadavia venció 2-0 a Gimnasia de Mendoza en el clásico de esa provincia. Hoy continúan los enfrentamientos de primera ronda con otro choque de equipos de la Primera Nacional: desde las 21.10, Almirante Brown jugará frente a Agropecuario de Carlos Casares (TyC Sports).

CON EL PIE IZQUIERDO

Estudiantes de La Plata perdió anoche 1-0 como visitante frente a Audax Italiano de Chile en el partido de ida de la serie correspondiente a la Fase Previa II de la Copa Libertadores 2022. De esta manera, el Pincha quedó obligado a ganar en la revancha que se disputará el próximo miércoles en el estadio UNO. Además, ayer también jugaron: Bolívar de Bolivia 1-1 Universidad Católica de Ecuador, America de Brasil 0-1 Guaraní de Paraguay y Barcelona de Ecuador 2-0 Universitario de Perú. En tanto, en Asunción, hoy se enfrentarán Olimpia de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia.

RECOPA SUDAMERICANA

Anoche si disputó el partido de ida de la Recopa Sudamericana: Atletico Paranaense igualó 2-2 como local frente a Palmeiras. La revancha se jugará el próximo miércoles en el estadio de Palmeiras.

CHAMPIONS LEAGUE

Ayer se completaron los partidos de ida de los Octavos de Final con dos empates. En España, Atlético de Madrid igualó 1-1 como local frente a Manchester United, mientras en Portugal, Benfica y Ajax terminaron 2-2. Las revanchas comenzarán el martes 8 de marzo.

LOCO GOLEADO

En un partido pendiente de la 19ª fecha de la Premier League, Liverpool aplastó 6-0 al Leeds United. De esa manera, los dirigidos por Jurgen Klopp quedaron a solo tres puntos del líder Manchester City. En cambio, el elenco que comanda Marcelo Bielsa sigue sin poder alejarse de la zona roja y quedó a tres puntos de puestos de descenso, porque Burnley le ganó ayer 1-0 a Tottenham en un pendiente de la 13ª jornada.

EUROPA LEAGUE

Este jueves se disputarán las revanchas de los 16vos de Final. La mayor atracción estará en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde Napoli recibirá a Barcelona después del 1-1 en el Camp Nou. Además juegan: Dinamo Zagreb (1) vs Sevilla (3), Olympiakos (1) vs Atalanta (2), Real Sociedad (2) vs Leipzig (2), Rangers (4) vs Borussia Dortmund (2), Sporting Braga (0) vs Sheriff (2) y Lazio (1) vs Porto (2).