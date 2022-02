Avanza la colaboración entre el Ministerio de Salud y el National Institute For Health And Care Excellence

(Ministerio de Salud de la Nación) En el marco de su visita oficial al Reino Unido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona, y la coordinadora de Uso Apropiado de Antimicrobianos, Laura Barcelona, se reunieron ayer en el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Londres con especialistas en evaluación de tecnologías sanitarias, acceso a medicamentos de alto precio y mecanismos de riesgo compartido para intercambiar experiencias y miradas en el abordaje de estos ejes centrales para el Gobierno nacional. Durante el encuentro, las autoridades acordaron colaborar en el fortalecimiento de los equipos, la evaluación de tecnologías sanitarias y la elaboración de guías clínicas basadas en evidencia. En ese sentido, Vizzotti destacó que "esta jornada constituye una inmensa oportunidad de trabajar en conjunto con una prestigiosa institución con más de 20 años de experiencia en el área y fortalecer nuestro proceso de toma de decisiones y la generación de recomendaciones basadas en evidencia en Argentina". El NICE es un organismo independiente vinculado al Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido que, con competencias en los sistemas de salud de Inglaterra y Gales, se ocupa del análisis de la situación del sistema sanitario, de los campos médicos, biotecnológicos y de los cuidados o enfermería, con particular interés por la evaluación de los umbrales costo/efectividad. Este organismo publica de manera sistemática unos índices denominados Linee Guida en tecnología de la salud (fármacos y procedimientos terapéuticos); prácticas clínicas (especificidad del tratamiento para personas con patologías minoritarias); y prevención de las enfermedades y medicina del trabajo, así como servicios sanitarios y sociales. Por su parte, la jefa de gabinete, Sonia Tarragona, aseguró que el NICE "es referente a nivel mundial en modelos de evaluación de tecnología sanitaria y que este acercamiento servirá para que Argentina fortalezca los procesos internos en la materia". Al comienzo del día, Vizzotti también mantuvo un encuentro con el especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y epidemiólogo consultor del Public Health England, Shamez Ladhani, quien además de referente clínico de infecciones inmunoprevenibles como Haemophilus influenzae, neumococo y meningitis bacteriana infantil, ha sido durante la pandemia el líder clínico de SARS-CoV-2 en niñas y niños. Sobre el final de la jornada, Vizzotti y embajador argentino Javier Figueroa recibieron a la Red de Científicas/os Argentinas/os en el Reino Unido (RCARU), la cual está integrada por científicas/os, investigadoras/es y académicas/os argentinas/os que residen temporal o permanentemente allí, y tiene como objetivos incentivar la comunicación entre las y los profesionales argentinos residentes y fomentar contactos con universidades e instituciones locales y argentinas.