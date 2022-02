Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del viernes, 25/feb/2022. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del viernes, 25/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: Soledad Alonso participó de la reunión de Kicillof con legisladores del Frente de Todos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Soledad Alonso participó de la reunión de Kicillof con legisladores del Frente de Todos







"La recuperación es palpable y estamos con indicadores de actividad similares a la pre pandemia, pero la meta de corto plazo es alcanzar los valores del 2015", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad. Este miércoles tuvo lugar en La Plata una reunión convocada por el gobernador Axel Kicillof a la que fueron convocados los diputados y senadores del Frente de Todos, de cara al nuevo período legislativo que inicia el próximo miércoles. "Fue una extensa y enriquecedora reunión en la sede de la gobernación", comentó la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso. "Axel expuso los lineamientos generales para los próximos dos años de gobierno, y nosotros pudimos exponer nuestra visión e inquietudes sobre cada distrito. Lo cierto es que a nivel provincial la recuperación es palpable y estamos con indicadores de actividad similares a la pre-pandemia, pero la meta de corto plazo es alcanzar los valores del 2015, en indicadores tales como empleabilidad, trabajo, actividad industrial y comercial… En ese orden de temas, el gobernador reflexionó sobre cómo nos puede impactar a los bonaerenses el acuerdo con el FMI a partir de una deuda descomunal que con el impulso de Trump, buscaba la reelección de Macri y que para lo único que sirvió fue fugar para U$S 45 mil millones de dólares y endeudarnos a tres generaciones. De hecho, la propia María Eugenia Vidal tomó deuda en dólares para dejar a la provincia detonada y en esas condiciones tuvimos que afrontar la pandemia", agregó. Según explicó la licenciada Alonso, el mandatario provincial también destinó parte de la reunión a desglosar y compartir el programa "6 x 6 de Reconstrucción y Transformación" provincial, un ambicioso plan que dará a los bonaerenses una hoja de ruta para los próximos dos años en términos de políticas públicas en el territorio bonaerense. "Durante la pandemia el gobierno gestionó la emergencia sanitaria y económica. Ahora, un poco más aliviados, lo que se busca es una profunda transformación", comentó la legisladora, quien ahondó en detalles al respecto: "Un ejemplo de esa voluntad política del Frente de Todos es que el Banco de la provincia de Buenos Aires dejó de ser una banca especializada en cuestiones especulativas, para pasar a ser un banco de crédito productivo. Para eso se está trabajando en reformas educativas, en seguridad, mejoras edilicias y en reducción de trámites, entre otros puntos, como programas de turismo y para Pymes. Axel mencionó que el plan incluye pavimentar e iluminar 100.000 cuadras en el conurbano; refaccionar 6.000 escuelas, 39 hospitales y otros edificios provinciales. También se busca crear un Plan Integral de Seguridad y uno local con cada municipio para duplicar la dotación policial y mejorar su formación; promover destinos no tradicionales y fomentar el turismo todo el año; mejorar la cobertura de IOMA para prestaciones y medicamentos ambulatorios para patologías crónicas y digitalizar y automatizar los trámites de la obra social, desarrollar la Aplicación "Mi PBA" para facilitar el acceso a la información y la gestión de trámites en las distintas dependencias provinciales…". Por ello, el balance final de Alonso fue sumamente positivo: "En definitiva, lo que veo es que, a pesar de todas las dificultades, la provincia se puso en marcha y hay una hoja de ruta clara y bien definida para que los bonaerenses, a lo largo y ancho de su extenso territorio, vivamos cada vez mejor".

La reunión tuvo lugar en la sede gobernación bonaerense el pasado miércoles.





"Hay una hoja de ruta clara y bien definida para que los bonaerenses, a lo largo y ancho de su extenso territorio vivamos cada vez mejor", señaló Alonso.



