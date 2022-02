Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TRÁNSITO DESTRUCTIVO "Este es el gran problema hoy: en 5 minutos pasaron 15 camiones sobrecargados de arena. Están destrozando el mejorado de la entrada del cementerio. Esa calle es Dorrego y el cruce de Lavalle. Por consecuencias está rompiéndose la calle Luraschi", escribe Rodolfo.



UN ABANDONO PELIGROSO "Paso 940. Hace más de 30 años vivimos así. Las ramas tocan los cables de la luz y nos levantaron el techo. Los dueños del terreno abandonado no se hacen cargo de nada. Los chorros entran y lo usan de aguantadero. Necesitamos ayuda del municipio. Esto es un infierno, es muy peligroso y oscuro", escribe Claudia.



RECLAMA UNA MEJOR LIMPIEZA "Plaza principal del barrio Siderca verde. Se puede ver a los barrenderos descansando. Siempre. ¡Qué basura además de los cordones deberían levantar ya que es su trabajo! Me gustaría que esto se visualice" muestra Soledad.

#QuejaVecinal Colectora Sur y Chacabuco, agua estancada por cordón de pasto y tierra que no permite drenar hacia el zanjón. Además del peligro para los vehículos y motos, la acumulación de agua se filtra en el pavimento provocando más roturas y grietas

#QuejaVecinal reiterados reclamos de vecinos por el estado del playón del Parador de Ómnibus La Carmela. Tal como se explicó en reiteradas oportunidades, el municipio pavimentó la calle Antártida Argentina y construyó el macetón, la playa es privada, corresponde a la terminal.