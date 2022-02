La Fiscalía de Escobar requiere colaboración para adopción de perros

Están en investigación penal por Maltrato Animal Ley 14.346. En el marco de una investigación penal por Maltrato Animal (Ley 14.346) en Fiscalía de Escobar, cuyos demás datos no se pueden dar por el momento atento estar en trámite la investigación, se solicita la colaboración ciudadana para incorporarse a un listado de adoptantes, a fin de que cuando estén disponibles los perros, sean convocados para elegir el que más les guste, el cual recibirá la atención veterinaria correspondiente a través de Zoonosis Escobar. Se solicita a los interesados en sumar responsablemente un integrante a la familia, comunicarse al teléfono 011-15-34296986 vía mensaje de Whatsapp donde se les pedirá datos (Nombre, apellido, DNI, Tel, mail y dirección). "Son entre 40 a 50 perros. No gatos. Están en diferentes estados de salud pero serán asistidos en zoonosis. Precisan una adopción responsable. No hay fecha exacta de cuando se convoque para ir a elegir el perro. Se le avisará a la gente que se anote", comentó Laura.