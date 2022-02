Desde Kiev, una campanense informa al mundo sobre el avance de la ofensiva rusa

Este jueves, la periodista Cecilia Guardati salió en vivo para varios medios de comunicación europeos y latinoamericanos. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que mantienen en vilo al mundo entero, está siendo contado desde Kiev por la periodista campanense Cecilia Guardati. Corresponsal de medios como TN, Telemundo, Voz de América y Milenio, Guardati fue una de las periodistas que presenció el inicio de la ofensiva rusa sobre territorio ucraniano en la mañana del jueves. "La luces de los edificios parpadean", señaló en una de sus salidas al aire la periodista, que estudió Ciencias Políticas en la UBA y realizó dos posgrados en Barcelona. "La gente están con maletas intentando ir a los subterráneos que son tanto un refugio como lugares para poder salir de la capital", informó. Guardati comentó que "para muchos (ucranianos) es una locura" lo que está sucediendo, en especial para la gente de Kiev que hasta ahora vivía el conflicto con las regiones separatistas "a 800 kilómetros de distancia". "Imaginate el nerviosismo de los que no se prepararon y también de los que si lo hicieron pero deben afrontar ahora esta situación", manifestó el jueves minutos después del amanecer. Más tarde y en contacto con otro medio de comunicación, Guardati aseguró que "el pánico está ganando la calle en Kiev" ante el avance de las tropas rusas en dirección a la capital de Ucrania, donde "la gente empezó a salir de la ciudad desde la madrugada buscando refugio lejos del frente". "No está claro cuáles son los planes de Putin, si va a llegar con tanques a la ciudad o no", señaló la periodista.

