En tanto, ayer no se notificaron víctimas fatales. Los casos acumulados ascienden a 26.257 en Campana. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó este jueves 11 nuevos contagios de coronavirus. Con esta cifra, la ciudad acumula ahora 26.257 positivos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En tanto, al no informarse nuevos fallecimientos, el número totales de muertes se mantiene en 330. El reporte de ayer marcó el tercer día consecutivo con descenso de casos: el miércoles habían sido 21, el martes 29 y el lunes 96. De esta manera, la última semana de febrero acumula 157 contagios confirmados de COVID-19. Sin embargo, es necesario aclarar que el parte del lunes incluyó los enfermos detectados durante el fin de semana, ya que ni sábado ni domingo hubo informe. Y también que solo se está testeando a mayores de 60 años, a personas con patologías de riesgo y a embarazadas. El último fallecimiento se notificó el miércoles: la víctima fatal era una mujer de 80 años de edad. Los decesos anteriores se habían comunicado la semana pasada: en total fueron seis. La tasa de letalidad es del 1,25%. Desde el inicio de febrero se registraron 1.443 casos positivos y 15 víctimas mortales. Por estos índices ni se comparan a los de enero: el primer mes del año terminó representando no solo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Solo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 29% de los casos acumulados en Campana desde marzo del 2020. Además, el pico de la pandemia dejó un lamentable tendal de fallecimientos, con 17 muertes entre el 20 de enero y el 10 de febrero. Por otra parte, la vecina ciudad de Zárate reportó este jueves 154 nuevos casos de coronavirus y 231 en estudio. Con esas cifras, el distrito acumula 25.896 contagios totales, mientras que se elevan a 422 los fallecidos.

El reporte de ayer marcó el tercer día consecutivo con descenso de casos

INFORME DE AYER JUEVES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 11 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos. pic.twitter.com/xkrCocheD4 — Daniel Trila (@dantrila) February 24, 2022 INFORME DE HOY VIERNES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este viernes 16 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos. pic.twitter.com/OAWRG3YGgR — Daniel Trila (@dantrila) February 25, 2022