Efemérides del día de la fecha, 25 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL IMPLANTE COCLEAR Celebrado desde el año 2009, en este día se conmemora el aniversario de la histórica jornada en la que André Djourno y Charles Eyries realizaron con éxito la primera cirugía de implante coclear en Francia en el año 1957; a su vez, se concientiza acerca de la detección temprana y el tratamiento de la hipoacusia. Los implantes cocleares son dispositivos de alta tecnología que estimulan eléctricamente las fibras nerviosas auditivas remanentes para producir impresiones sonoro-auditivas en los pacientes hipoacúsicos, en los que hubo mínimo o nulo beneficio con audífonos.



FALLECE NORBERTO "PAPPO" NAPOLITANO Norberto Aníbal Napolitano nació el 10 de marzo del año 1950 en Buenos Aires. "Pappo" recibió su primera guitarra a los 8 años y, a lo largo de los años, dominó el instrumento que lo convirtió en un ícono del rock nacional. En el año 1966, formó su primera banda, "Los Buitres" y luego integró "Los Abuelos de la Nada", grupo en el que compuso y grabó el blues "La Estación". Tras tocar en "Engranaje" y "Conexión Nº 5", en el año 1969, formó parte de "Los Gatos", banda en la que participó de la grabación de los discos "Beat Nº 1" (1969) y "Rock de la mujer perdida" (1970). Posteriormente, formó "Pappo´s Blues" y, en el año 1971, lanzó el álbum "Pappo´s Blues Volumen 1" que se destacó por contener los sencillos "El viejo", "Algo ha cambiado", "El hombre suburbano" y "A dónde está la Libertad". Con el correr de los años, la banda grabó éxitos como "El tren de las 16", "Desconfío", "Sucio y desprolijo", "Ruta 66" y "Blues para mi guitarra", entre otros. En el año 1977 formó "Aeroblus" y, tres años después, formó "Riff"; con ésta última grabó los discos "Ruedas de metal" (1981), "Macadam 3...2...1...0..." (1981), "Contenidos" (1982), "Riff VII" (1985) y demás. Por otro lado, en el año 1993, tocó junto a B.B. King en el Madison Square Garden. Entre sus canciones más importantes se encuentran "Juntos a la par", "Mi vieja", "Sube a mi vouture" y "Susy Cadillac". Falleció en el año 2005 en Luján, Buenos Aires.



SE LANZA "SONGS FROM THE BIG CHAIR" Un día como hoy en el año 1985, Tears for Fears lanzaba su segundo álbum "Songs from the Big Chair". Producido por Chris Hughes e integrado por canciones compuestas por el dúo británico junto a Hughes y Manny Elias, el disco se titula así porque está inspirado en la película "Sybil" (1976): "Es una especie de ´vete al carajo´ para la prensa musical inglesa que realmente nos jodió por un tiempo. Esto somos nosotros ahora, y ya no pueden atacarnos". Entre las canciones se encuentran "Shout", "Mothers talk", "Everybody wants to rule the world" y "Head over heels".