Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: Cuál es la historia del carnaval. El porque de sus orígenes El ser humano, se caracteriza por su continua creatividad, lo que lo lleva a buscar siempre el porqué de las cosas, y si ayuda a su divertimento y felicidad, mejor. Haremos un corte en la historia de la humanidad y retrocederemos hasta más atrás de 5000 años, en el Imperio Romano y el período grecorromano, relacionado con las ceremonias paganas en honor al dios Saturno, para propiciar el comienzo del año agrícola, llamadas también las Saturnales, lo que hoy conocemos como el Carnaval. Durante estas celebraciones, las relaciones jerárquicas eran anuladas permitiendo un intercambio de roles entre plebeyos y nobles mediante el uso de máscaras, y uno se entregaba al goce desenfrenado a través de la comida, las bebidas y los placeres sensoriales. Quien también tuvo mucho que ver en su crecimiento y cambios en sus festejos fue la Iglesia Católica, ya que las fiestas de carnaval en sus orígenes distaban mucho de la forma de vivir de los practicantes de las religiones que aún perduran. Carnaval es la traducción de "Carmen levare", y es el tiempo anterior a Cuaresma durante el cual no se permitía comer carne. Al llegar a la Edad Media se continuaba con los excesos siendo muy similares siendo su culminación la muerte de una marioneta, que se consideraba expiaba los pecados por los males realizados en el año y se lograba un buen augurio para el nuevo. La historia del Carnaval, da un significado diferente al de un festival religioso, y de ser esencialmente una forma de saludar al invierno al dar la bienvenida a la temporada de primavera, portadora de la fertilidad. Las excéntricas, incontrolables y lujosas fiestas de la Edad Media pronto se adecuaron, porque la Iglesia no las veía con buenos ojos. El carnaval se convirtió entonces en representaciones de compañías de actores en mascarados que en la Edad Medieval actuaban en las fiestas de la nobleza. Según las creencias del pueblo, las máscaras representaban los vicios y las virtudes de los hombres. Consideraban que estas máscaras tenían un origen y un valor demoníaco, representados por la máscara negra en la cara de Arlequín y el blanco y negro de las máscaras venecianas Pulcinella. Hoy en día, el Carnaval se celebra en varias partes del mundo, pero las fechas de inicio y fin de las celebraciones no son siempre las mismas en todas las culturas. Las festividades en general se celebran a través de desfiles de carrozas alegóricas, fiestas de disfraces, antiguos rituales propiciatorios y pantomimas históricas. Italia en un sentido sigue haciendo historia del Carnaval ya que cuenta con la presencia de algunos de los Carnavales más bellos y famosos del mundo como el Festival de Venecia aunque en España también se celebran por todo lo alto. (Fuente: sobrehistoria.com; Wikipedia.-) Para los que quieran viajar este carnaval, se eligieron los 10 mejores del mundo (s.e.u.o.). 10. Este famoso carnaval se celebra en la ciudad mexicana de Veracruz. Es celebrado desde 1866.- 9. República Dominicana. Celebrada en este bonito país caribeño el carnaval es una de las tradiciones más coloridas y divertidas del país. La gente lo celebra bailando por las calles. 8. Carnaval de NOTTING HILL. Este peculiar carnaval se celebra en el barrio londinense de Notting Hill. A diferencia del resto de carnavales, se celebra en el último fin de semana del mes de agosto con un carácter caribeño y abierto, se ha convertido en el carnaval más grande de Europa. 7. Carnaval de NIZA. El carnaval de Niza es el más grande de su país y es uno de los más atractivos de Europa. Es famosa su denominada "Batalla de las Flores". 6. SANTA CRUZ DE TENERIFE. Declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad. La fiesta desenfrenada que atrae a miles de turistas de todo el mundo. 5. Carnaval de BARRANQUILLA. Celebrado en esta ciudad colombiana de Barranquilla, y con más de cien años de antigüedad, en 2003 consiguió la consideración de Patrimonio de la Humanidad. 4. El carnaval de ORURO. Este fantástico carnaval de Oruro, fue declarado en 2001 Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco. 3. El carnaval de MARDI GRAS se celebra el día antes del Miércoles de Ceniza en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. Sus inicios se remontan a principios del siglo XVIII. 2. El carnaval de VENECIA no es solo considerado el carnaval más elegante, sino también uno de los más populares y mejores carnavales del mundo con los espectaculares desfiles de disfraces de la plaza San Marcos. 1. Carnaval de RÍO DE JANEIRO. Carrozas, disfraces, color, música, sensualidad y mucha samba son los principales ingredientes del mejor y más conocido carnaval del mundo por su espectacular sambódromo.